Επίσκεψη Ζελένσκι στα ΗΑΕ – Τα μηνύματα που στέλνει

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος στέλνει τα δικά του μηνύματα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Επίσημη επίσκεψη μαζί με την πρώτη κυρία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανακοίνωσε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, μεταφορτώνοντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται καθώς κατεβαίνουν από αεροσκάφος.

Official visit to the United Arab Emirates together with the First Lady @ZelenskaUA.

Our top priority is bringing even more of our people home from captivity.

We will also focus on investments and economic partnership, as well as a large-scale humanitarian program. pic.twitter.com/rlVBT38TIV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2025