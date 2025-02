Το 12/25 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οιωνός υποβιβασμού και η «επιστροφή» στο… 1974 (pics)

Βαρέλι δίχως πάτο η φετινή πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φετινή Premier League, με τους «κόκκινους διάβολους» να χάνουν (και) χτες (16/2) από την Τότεναμ, με 1-0, εκτός έδρας και να είναι πλέον στην 15η θέση του πρωταθλήματος, με μόλις 29 βαθμούς, μετά από 25 ματς.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ δεν έχει καταφέρει να «σηκώσει κεφάλι» φέτος, με αποτέλεσμα να απέχει ελάχιστα από την ζώνη του υποβιβασμού. Κάτι, που έχει να βιώσει ο σύλλογος από το 1974, όταν και έπεσε στην δεύτερη κατηγορία της χώρας.

Οι επιδόσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο χορτάρι ανησυχούν από την αρχή της σεζόν τους φίλους της ομάδας και πλέον ο απολογισμός της αρχίζει να θυμίζει… επικίνδυνα την τελευταία φορά που η ομάδα υποβιβάστηκε. Ήταν τη σεζόν 1973-74, όταν οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν 13 ήττες στα πρώτα 25 ματς εκείνης της χρονιάς, με τις 12 φέτος, στον αντίστοιχο αριθμό ματς να ξυπνούν άσχημες αναμνήσεις.

12 – Manchester United have lost 12 of their 25 Premier League games this season (W8 D5), their most defeats from their first 25 matches of a league campaign since 1973-74 (13) – when they were last relegated from the top-flight. Critical. pic.twitter.com/CWHNYFBXKL

— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2025