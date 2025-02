Ο καλός οιωνός για τον Κάρι που τον οδηγεί στο… 5ο πρωτάθλημα (pic, vid)

Ο Στέφεν Κάρι ήταν ο πολυτιμότερος στις δύο αναμετρήσεις που έδωσε η Team Shaq και κατέκτησε για δεύτερη φορά το βραβείο του κορυφαίου του All Star Game. Ο θρυλικός γκαρντ, έκανε μαγικά μπροστά στο παλιό σπίτι του, την «Όρακλ Αρίνα» και με οκτώ πόντους στον ημιτελικό και 12 στον τελικό, έλαβε μαζί με την ομάδα του, το έπαθλο των 125.000 ευρώ.

Ο κόσμος του NBA έχει αρχίσει να… φοβάται, καθώς την τελευταία φορά που ο Κάρι αναδείχθηκε MVP της «μαγικής» εβδομάδας, πήρε και το πρωτάθλημα, το 2022. Εκείνη την περίοδο, ο Κάρι είχε αρχίσει να «αναγεννάει» τη δυναστεία των Γουόριος. Πριν τρία χρόνια λοιπόν, ύστερα από την 50αρα στον μονό αγώνα τ0υ All Star Game, o θρυλικός άσος πήγε την ομάδα του στις κορυφαίες θέσεις της Δύσης και πήρε το πρωτάθλημα, νικώντας κατά σειρά, Νάγκετς, Γκρίζλις, Μάβερικς και Σέλτικς.

