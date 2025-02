Αυξήθηκαν τα θύματα της επίθεσης στο Μόναχο - Μια μητέρα και η δίχρονη κόρη της υπέκυψαν στα τραύματά τους

Ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών και η μητέρα του που είχαν τραυματιστεί σοβαρά στην επίθεση στο Μόναχο, την Πέμπτη, άφησαν την τελευταία τους πνοή το Σάββατο, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

«Δυστυχώς, πρέπει να επιβεβαιώσουμε σήμερα τον θάνατο του δίχρονου παιδιού και της 37χρονης μητέρας του», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας. Στην ίδια επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι 37 άνθρωποι, αναφέρει ο Guardian, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά.

Την περασμένη Πέμπτη, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε Αφγανός πρόσφυγας, ο οποίος συνελήφθη, έπεσε πάνω στο πλήθος κατά τη διάρκεια απεργιακής συγκέντρωσης στην Πλατεία Stiglmeierplatz, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Στο σημείο βρίσκονταν εργαζόμενοι σε δημοτικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθαριότητα κ.ά.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε σε γερμανικά ΜΜΕ, ο δράστης κατάφερε να κινηθεί προς το πλήθος περνώντας με το όχημά του κάθετα ανάμεσα σε περιπολικά. Τα οχήματα της αστυνομίας βρίσκονταν στο σημείο λόγω της διαδήλωσης, αφήνοντας μεταξύ τους κενό χώρο για πιθανή διέλευση ασθενοφόρου, τον οποίο ο δράστης εκμεταλλεύτηκε.

Germany Munich According to the latest reports, a car drove into a crowd of people, injuring 15 people. A terrorist attack has not yet been confirmed, police are investigating. pic.twitter.com/GnxcFjzTer

— Shoshana Yisrael Aras (@aras_shoshana) February 13, 2025