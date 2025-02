Απίστευτος Βικάριο και πρώτη «καθαρή» εστία σε εντός έδρας παιχνίδι από τον… Αύγουστο

Η Τότεναμ κατάφερε να πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επικρατώντας με 1-0 και με αυτούς τους τρεις βαθμούς έφτασε στην δωδέκατη θέση με 30 πόντους.

Κι όσο για την αντίπαλό της; Η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ καθώς η Γιουνάιτεντ είναι στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα (29 βαθμούς), δώδεκα πόντους πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.

Ήταν μια ακόμα ήττα για τους φιλοξενούμενους, ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα και είναι προφανές πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει και τεράστια προβλήματα ψυχολογίας.

Το γκολ που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Λονδίνου, πέτυχε ο Μάντισον στο 13’ αλλά ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους πρωτευουσιάνους δεν ήταν ο σκόρερ, αλλά ο γκολκίπερ της Τότεναμ.

Ο Γκιγιέρμο Βικάριο έκανε την διαφορά στο παιχνίδι και με έξι σωτήριες επεμβάσεις κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Τότεναμ κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στα μετόπισθεν στο γήπεδο της, από τον περασμένο Αύγουστο. Μπορεί ν’ ακούγεται απίστευτο αλλά είναι η πραγματικότητα.

