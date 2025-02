Προβλέψεις των Times για τα Bafta 2025: Ποιος θα κερδίσει και ποιος θα έπρεπε να κερδίσει;

Με οικοδεσπότη τον David Tennant, τα κινηματογραφικά βραβεία Bafta 2025, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, θα υποδεχθούν τους σταρ της 7ης Τέχνης στο Royal Festival Hall του Λονδίνου για να δουν ποιοι κέρδισαν τα βραβεία από τις 42 ταινίες που αναγνωρίστηκαν στις υποψηφιότητες.

Πρώτη με 12 υποψηφιότητες είναι η διασκευή του παπικού θρίλερ Conclave του Robert Harris, με πρωταγωνιστή τον Ralph Fiennes.

Η μουσική αστυνομική ταινία Emilia Pérez έχει 11 υποψηφιότητες, ενώ εννέα υποψηφιότητες έχει το επικό δράμα εποχής για έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος, The Brutalist, του Brady Corbet, και επτά το Anora, Dune: Part Two και Wicked.

Ποιος όμως θα κερδίσει;

Οι κριτικοί κινηματογράφου των Times, Kevin Maher και Tom Shone, δίνουν την ετυμηγορία τους για το ποιος πρέπει και ποιος θα κερδίσει από τις μεγαλύτερες κατηγορίες.

Καλύτερη ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

O Kevin Maher λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Emilia Pérez

Στην αρχή της σεζόν των βραβείων, αυτό ήταν ένα εύκολο φαβορί. Το τολμηρό μουσικό θρίλερ του Ζακ Οντιάρ για έναν Μεξικανό μαφιόζο που μετατράπηκε σε τρανς γυναίκα φιλάνθρωπο φαινόταν προορισμένο για μια πανάξια συγκομιδή τροπαίων. Στη συνέχεια, τα σκάνδαλα χτύπησαν και η ταινία θεωρήθηκε αντι-μεξικανική και τρανσφοβική, ενώ η πρωταγωνίστρια, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για ρατσιστικές δηλώσεις που βρέθηκαν στο X feed της. Αυτή η θέση στο βάθρο έχει σχεδόν σίγουρα χαθεί.

Θα κερδίσει: The Brutalist

Ναι, αυτό το πανέμορφο ιστορικό έπος για την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική περιφρόνηση υπέστη για λίγο το δικό του σκάνδαλο με τα βραβεία, όταν ανακαλύφθηκε ότι ο σκηνοθέτης Μπρέιντι Κόρμπετ επέτρεψε τη χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για να οξύνει τους ουγγρικούς διαλόγους των αγγλόφωνων ηθοποιών του. Ευτυχώς για τον Κορμπέρτ, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά.

Ο Tom Shone λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Anora

Το θορυβώδες ρομαντικό δράμα του Σον Μπέικερ για τη στρίπερ και τον γιο του Ρώσου ολιγάρχη προσέφερε τη μεγαλύτερη διασκέδαση από κάθε άλλη ταινία του 2025 – θρασύ, βέβηλο, απροσδόκητα συγκινητικό – αλλά μήπως είναι απλώς πολύ απολαυστικό για να κερδίσει βραβεία;

Θα κερδίσει: Conclave

Οι στοιχηματικές εταιρίες προτιμούν να κερδίσει το τρεισήμισι ωρών έπος του Μπρέιντι Κόρμπετ «The Brutalist» – με 11/8 – αλλά οι αναφορές για κόπωση του κοινού το καθιστούν ήπιο φαβορί. Προσέξτε μήπως το παπικό θρίλερ του Έντουαρντ Μπέργκερ, Conclave, το ξεπεράσει.

Καλύτερη βρετανική ταινία

Bird

Blitz

Conclave

Μονομάχος ΙΙ

Σκληρές αλήθειες

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace & Gromit: Gromit: Vengeance Most Fowl

Ο Kevin Maher λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Αγάπη που αιμορραγεί (Love Lies Bleeding)

Αυτό το υπέροχα διεστραμμένο νουάρ από την κινηματογραφίστρια του Έσσεξ που έχει μεγαλώσει στο Έσσεξ και έχει ξεφύγει από το είδος της Rose Glass (γύρισε επίσης την ταινία Saint Maud) μπορεί να διαδραματίζεται στο Νew Mexico του nowheresville, αλλά είναι βρετανικό μέχρι το μεδούλι. Η ταινία υποστηρίζεται από την Film4 και είναι γεμάτη με εγχώριο ταλέντο πίσω από την κάμερα, το οποίο δεν είναι πιο εντυπωσιακό από την υποτιμημένη Glass.

Θα κερδίσει: Conclave

Οι ψηφοφόροι των Bafta φαίνεται να έχουν μια περίεργη εμμονή με τον Γερμανό σκηνοθέτη Έντουαρντ Μπέργκερ. Υπεραμύνθηκαν της προηγούμενης ταινίας του Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο με 14 υποψηφιότητες και 7 νίκες. Το θρίλερ τουε ίναι απίθανο να κερδίσει το «πραγματικό» βραβείο καλύτερης ταινίας. Αυτό είναι ένα αξιοσέβαστο δεύτερο βραβείο.

Ο Tom Shone λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Conclave

Γράφτηκε από δύο Άγγλους, διαδραματίζεται στη Ρώμη, σκηνοθετήθηκε από έναν Γερμανό, γυρίστηκε με χρήματα του Χόλιγουντ, με Αμερικανούς, Άγγλους και Ιταλούς ηθοποιούς. Αλλά ποιος λέει ότι δεν μπορεί να κερδίσει την εξαιρετική βρετανική ταινία;

Θα κερδίσει: Conclave

Αν δεν υπάρχει τόσο πολύ βρώμικο παιχνίδι στη διαδικασία ψηφοφορίας των Bafta όσο για τον νέο Πάπα, θα πρέπει να περιμένετε μια λεπτή ίνα λευκού καπνού από την κορυφή του Royal Festival Hall για να ανακοινώσει τη νίκη του Conclave.

Καλύτερη σκηνοθεσία

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Ανόρα

Edward Berger, Conclave

Brandy Corbert, The Brutalist

Coralie Fargeat, The Substance

Denis Villeneuve, Dune: Dune: Part Two

O Kevin Maher λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: O Brandy Corbert

Η ταινία του είναι ένα εξαιρετικό σκηνοθετικό επίτευγμα. Ήταν επτά χρόνια στα σκαριά, πριν και μετά τον Κόβιντ. Τελικά γυρίστηκε σε συνθήκες τόσο αγχωτικές που ο Corbet πέρασε την πρώτη εβδομάδα στα γυρίσματα με πνευμονία, συνδεδεμένος με ενδοφλέβιο ορό. Και στη συνέχεια, μετά από 22 μήνες post-production, με κάποιο τρόπο βγήκε με ένα αριστούργημα διάρκειας τρεισήμισι ωρών. Απλά δώστε του το γκονγκ.

Θα κερδίσει: Brady Corbet

Γιατί οι υπόλοιποι έχουν αποκλείσει τον εαυτό τους από τη διεκδίκηση, επειδή είναι πολύ αμφιλεγόμενοι (Emilia Pérez), πολύ mainstream (Conclave), πολύ βαρετοί (Dune: Part Two), πολύ ανόητοι (The Substance) και μοιάζουν πολύ με την Pretty Woman (Anora).

Ο Tom Shone λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Sean Baker

Το Anora σηματοδοτεί το καλύτερο σημείο της καριέρας του 53χρονου σκηνοθέτη, τόσο από την άποψη των ατρόμητων, αφηνιασμένων ερμηνειών που παίρνει από τους ηθοποιούς του, όσο και από την άποψη του ατίθασου ρομαντισμού που φέρνει στην ταινία του.

Θα κερδίσει: Brady Corbet

Το The Brutalist έχει γράψει πάνω του «αριστούργημα».

Καλύτερος ηθοποιός σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Hugh Grant, Heretic

Sebastian Stan, The Apprentice

Ο Kevin Maher λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Ralph Fiennes

Σε μια καριέρα με πάμπολλες εξαιρετικές ερμηνείες του Fiennes, επτά από τις οποίες είναι υποψήφιες για Bafta (με μία νίκη – για τη «Λίστα του Σίντλερ»), αυτή είναι μία από τις πιο δυνατές. Ως ο πολυάσχολος, παρατηρητικός και εμπαθής καρδινάλιος Λόρενς του Conclave, παραδίδει ένα αριστούργημα μινιμαλισμού.

Θα κερδίσει: Adrien Brody

Πρόκειται για «μεγάλη» υποκριτική και οι κριτικές επιτροπές των βραβείων λατρεύουν τη μεγάλη υποκριτική. Ο μόνος τρόπος για να χάσει ο Brody από τον Fiennes είναι αν η αγάπη των Bafta για τον σκηνοθέτη του Conclave, τον Berger, γίνει τόσο συντριπτική που θα προκαλέσει μια καθαρή σάρωση σε όλες τις κατηγορίες.

Ο Tom Shone λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Ralph Fiennes

Ο εγκληματικά παραγνωρισμένος Fiennes θα έπρεπε να κερδίσει εδώ για τον οδυνηρό, γεμάτο συνείδηση καρδινάλιο του, αλλά είναι ακριβώς το είδος της ήσυχης, εσωστρεφούς ερμηνείας που τείνει να χάνει κατά τη διάρκεια της περιόδου των βραβείων.

Θα κερδίσει: Adrien Brody

Adrien Brody – η συναισθηματική καρδιά της εξαιρετικά φιλόδοξης, άνισης ταινίας του Corbet.

Καλύτερη ηθοποιός σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste, Σκληρές αλήθειες

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Saoirse Ronan, The Outrun

Ο Kevin Maher λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Karla Sofía Gascón

Η ερμηνεία που δίνει η πρωταγωνίστρια της Emilia Pérez, διαγράφοντας ένα τόξο από αδίστακτη γκάνγκστερ σε λαμπερή αναμορφωτή είναι, σχεδόν κυριολεκτικά «μεταμορφωτική». Είναι αυτό που ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε από τους ηθοποιούς μας και για το οποίο παραπονιόμαστε όταν δεν το προσφέρουν.

Θα κερδίσει: Demi Μoore

Η Karla Sofía Gascón , μετά το σκάνδαλο με τα ρατσιστικά tweets, δεν παίρνει τίποτα. Η Demi Moore, από την άλλη, θα βραβευτεί όχι για τη σπουδαία υποκριτική της στο βλοσυρό καρτουνίστικο The Substance, αλλά επειδή είναι στη σόουμπιζ για περισσότερα από 40 χρόνια και επειδή είναι ακόμα εδώ.

O Tom Shone λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Mikey Madison

Η Μάντισον δίνει μια ερμηνεία που κάνει αστέρια ως η ατίθαση, αθυρόστομη χορεύτρια στο Anora – είναι αστείρευτα αστεία, κλωτσάει και δαγκώνει σαν κολασμένη γάτα, αλλά καταλήγει να κερδίζει την καρδιά σου.

Θα κερδίσει: Demi Moore

Η επιστροφή της στο «The Substance», έπειτα από δεκαετίες που οι κριτικοί την είχαν αποδοκιμάσει, αποτελεί μια ακαταμάχητη αφήγηση για την εποχή των βραβείων, και η Moore μοιάζει ασταμάτητη για την καλύτερη ηθοποιό.

Καλύτερη ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο

Selena Gomez, Emilia Pérez

Αριάνα Γκράντε, Wicked

Φελίσιτι Τζόουνς, The Brutalist

Τζέιμι Λι Κέρτις, The Last Showgirl

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Ο Kevin Maher λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Zoe Saldaña

Παρά τον τίτλο, η Saldaña ερμηνεύει τον αναμφισβήτητα κύριο ρόλο της Emilia Pérez και μεταφέρει το κοινό μέσα από την ταινία.

Θα κερδίσει: Isabella Rossellini

Όπως και η Demi Moore, υπάρχει ένα στοιχείο του «gong της επιμονής» στην τιμή της Rossellini αυτή την περίοδο των βραβείων. Παρόλα αυτά, είναι εκπληκτική στο Conclave, ως η πονηρή αδελφή Agnes, και κλέβει αβίαστα όλες τις σκηνές της – ακόμη και αυτές χωρίς διάλογο.

Ο Tom Shone λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Isabella Rossellini

Κάνει θαύματα με επτά λεπτά χρόνου οθόνης στο Conclave.

Θα κερδίσει: Zoe Saldaña

Μήπως η Karla Sofía Gascón τορπίλισε τις πιθανότητες του trans-musical του Jacques Audiard με τα απολίτικα tweets της; Η Saldaña θα πρέπει να τα καταφέρει για όλη την οπλοφορία που έκανε ως δικηγόρος που τραγουδάει και χορεύει.

Καλύτερος ηθοποιός δευτερεύοντος ρόλου

Yura Boris, Anora

Κίεραν Κάλκιν, A real Pain

Κλάρενς Μάκλιν, Sing Sing

Έντουαρντ Νόρτον, A Complete Unknown

Γκάι Πιρς, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Kevin Maher λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: Έντουαρντ Νόρτον

Στην τετριμμένη και επιφανειακή βιογραφία του Bob Dylan A Complete Unknown, ο Pete Seeger του Norton είναι ο μόνος πλήρως στρογγυλεμένος χαρακτήρας της ταινίας. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό επίτευγμα.

Θα κερδίσει: Kieran Culkin

Ο Culkin έχει κερδίσει τα περισσότερα τρόπαια μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν. Παράγει επίσης υπέροχους, αστείους,αυτοσαρκαστικούς λόγους στο βάθρο. Η ελκτική δύναμη αυτού δεν μπορεί ποτέ να υποτιμηθεί.

Ο Tom Shone λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Kieran Culkin

Σε μια αμφιλεγόμενη χρονιά, σχεδόν το μόνο πράγμα στο οποίο όλοι συμφώνησαν από την αρχή είναι ότι ο Kieran Culkin αξίζει όλα τα βραβεία που μπορεί κανείς να δώσει σε έναν άνθρωπο.

Θα κερδίσει: Kieran Culkin

Η ειλικρίνεια του Culkin πλησιάζει το πλατωνικό ιδεώδες για τους ανθρώπους της showbiz – ποιος παραγωγός ταινιών δεν ονειρεύεται να μπορεί να συνδυάσει καυστικό και ευγενικό με τον τρόπο που το κάνει; Σίγουρα τον περιμένει η ιδιότητα του διεθνούς θησαυρού.

Καλύτερο προσαρμοσμένο σενάριο

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Joslyn Barnes και RaMell Ross, Nickel Boys

Clint Bentley, Greg Kwedar, John Divine G Whitefield και Clarence Maclin, Sing Sing Sing

Τζέι Κοκς και Τζέιμς Μάνγκολντ, A Complete Unknown

Peter Straughan, Conclave

Ο Kevin Maher λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Joslyn Barnes και RaMell Ross

Το Nickel Boys, που διασκευάστηκε από το μυθιστόρημα του Κόλσον Γουάιτχεντ για την κακοποίηση και το φόνο σε ένα αναμορφωτήριο της Φλόριντα, είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένο.

Θα κερδίσει: Η ταινία θα κερδίσει: Peter Straughan

Ο Straughan έχει διασκευάσει το καλύτερο βιβλίο του Robert Harris με εξαιρετική ακρίβεια. Ακόμα κι αν το Conclave αγνοηθεί σε όλες σχεδόν τις άλλες κατηγορίες, αυτό είναι το μοναδικό βραβείο που μοιάζει εγγυημένο.

Ο Tom Shone λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Τζέιμς Μάνγκολντ και Τζέι Κοκς

Το σενάριο των Mangold και Cocks για τον Μπομπ Ντίλαν επαναπροσδιορίζει το ανώτατο όριο του τι μπορούν να κάνουν οι βιογραφικές ταινίες – όχι ένα σαθρό, από την κούνια μέχρι τον τάφο, φευγαλέο αεροπλάνο, αλλά ένα οξυδερκές, εμπεριστατωμένο πορτρέτο που δεν αφήνει τον Ντίλαν να ξεφύγει με τίποτα.

Θα κερδίσει: Peter Straughan

Η σβέλτη, αποτελεσματική διασκευή του Straughan δεν λύνει ακριβώς το πρόβλημα της τρίτης πράξης της πλοκής, αλλά ο ρυθμός και η δύναμη της ίντριγκας έκαναν το Βατικανό να φαίνεται τόσο ύπουλο όσο και ο Λευκός Οίκος του Νίξον.

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Coralie Fargeat, The Substance

Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh και JJ Ó Dochartaigh, Kneecap

O Kevin Maher λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: The Brutalist

Το ανδρόγυνο γράφει σενάρια μαζί από το 2014. Το The Brutalist είναι η καλύτερη δουλειά τους. Είναι τόσο περίτεχνα δομημένο όσο και το κεντρικό οικοδόμημα πάνω στο οποίο ο Tóth του Brody έχει εμμονή στο δράμα.

Θα κερδίσει: The Brutalist

Πρόκειται για μια συγκλονιστικά αδύναμη κατηγορία. Το A Real Pain είναι διασκεδαστικό, αλλά πολύ οικείο. Το Anora είναι διασκεδαστικό αλλά ελάχιστα πρωτοποριακό. Το Kneecap είναι ένα συνονθύλευμα από τραχιές ιδέες και το The Substance είναι ένα τεμπέλικο splatterfest. Το The Brutalist είναι πραγματικά η μόνη υποψηφιότητα εδώ που μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα πραγματικά πρωτότυπο σενάριο.

Ο Tom Shone λέει

Θα έπρεπε να κερδίσει: A Real Pain

Από ένα παραπλανητικά απλό στήσιμο, το σενάριο του Jesse Eisenberg για το A Real Pain πηγαίνει βαθιά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τη σωστή ισορροπία φωτός και σκιάς.

Θα νικήσει: Anora

Το σενάριο του Sean Baker για το Anora είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι γραφής και διαθέτει το πιο γλυκό τέλος από κάθε άλλη ταινία που κυκλοφόρησε αυτή τη δεκαετία. Αν το Anora πρόκειται να σκοράρει κάπου, ίσως να είναι εδώ.

Καλύτερη ταινία που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

I’m Still Here

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

O Kevin Maher λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: The Seed of the Sacred Fig

Αυτό το πολυαγαπημένο ιρανικό θρίλερ απέσπασε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ των Καννών πέρυσι και έστειλε τον σκηνοθέτη Mohammad Rasoulof στην εξορία. Έκτοτε, η ιστορία της ταινίας για μια φιλόδοξη οικογένεια της Τεχεράνης που εμπλέκεται στην κρατική δικαστική διαφθορά και τον μισογυνισμό, την έχει τοποθετήσει στην πρώτη γραμμή σε κάθε μη αγγλόφωνη κούρσα για τα βραβεία.

Θα κερδίσει: I’m Still Here

Τόσο οι Χρυσές Σφαίρες όσο και τα Όσκαρ έχουν αποθεώσει την ταινία περισσότερο από τα Bafta. Οι Σφαίρες απένειμαν τρόπαιο καλύτερης ηθοποιού στην πρωταγωνίστρια Fernanda Torres, ενώ τα Όσκαρ έδωσαν στην ταινία τρεις υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας. Τα Bafta σίγουρα θα αντισταθμίσουν εδώ, μετατρέποντας τη μοναδική υποψηφιότητα του I’m Still Here σε μια εύκολη νίκη.



Ο Tom Shone λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: All We Imagine as Light

Το ντεμπούτο της Payal Kapadia, All We Imagine as Light, για τρεις ινδουίστριες στη Βομβάη, που εξορύσσει έναν γλυκό μελαγχολικό αστικό πόνο, κέρδισε φίλους στα φεστιβάλ και ανακοίνωσε ένα σημαντικό νέο σκηνοθετικό ταλέντο.

Θα κερδίσει: Emilia Pérez

Το τρελό, μπερδεμένο μιούζικαλ του Jacques Audiard έχει υποστεί αρκετές αντιδράσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά μπορείτε να περιμένετε ότι θα θριαμβεύσει στην κατηγορία των ξένων ταινιών.

Βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan

Ο Kevin Maher λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Marisa Abela

Μετά από έναν και μόνο σημαντικό ρόλο στην οθόνη (ως αυτοαπορροφημένη ηθοποιός στο She is Love), η Μαρίζα Αμπέλα πέτυχε τη συναυλία χαρακτήρα της ζωής της – υποδυόμενη την Έιμι Γουάινχαουζ στη βιογραφική ταινία Back to Black.

Θα κερδίσει: David Jonsson

Ο κόσμος εξακολουθεί να είναι ερωτευμένος με τον Jonsson δύο χρόνια μετά την αξιολάτρευτη συμμετοχή του στη γοητευτική λονδρέζικη ρομαντική κωμωδία Rye Lane. Φαίνεται να έχει τελειοποιήσει τον τρόπο ερμηνείας της τραυματισμένης αυτοπεποίθησης, τον οποίο χρησιμοποίησε ξανά, με επιτυχία, ως Andy the Android στην περσινή επιτυχία επιστημονικής φαντασίας Alien: Romulus.

Ο Tom Shone λέει

Θα πρέπει να κερδίσει: Mikey Madison

Ο 25χρονος Καλιφορνέζος, του οποίου η προηγούμενη δουλειά περιλαμβάνει τη σειρά Scream και το Once Upon a Time in Hollywood του Κουέντιν Ταραντίνο, αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό, αλλά ο Μάντισον είναι ο υποψήφιος με την ιστορία της Σταχτοπούτας, από την ένδεια των B-movie στην επιτυχία της σεζόν των βραβείων.

Θα κερδίσει: Μάικι Μάντισον

Όπως και η Oprah, οι ψηφοφόροι βλέπουν τους εαυτούς τους στην επιχείρηση εκπλήρωσης ευχών. Η Μάντισον θα πρέπει να κερδίσει για την αγωνιώδη, γεμάτη κότσια και δόξα ερμηνεία της, η οποία, μέχρι το τέλος του Anora, κάνει το κοινό να στέκεται σχεδόν όρθιο στις θέσεις του και να την επευφημεί.