Worldline: Στο πλευρό κάθε επαγγελματία εστίασης και φιλοξενίας με πρωτοποριακές λύσεις και σύγχρονες εφαρμογές

Ένας επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στους απαιτητικούς και ανταγωνιστικούς κλάδους της φιλοξενίας, της εστίασης και του τουρισμού, χρειάζεται έναν αξιόπιστο και δυναμικό «συνεργάτη» για να τον υποστηρίζει στην καθημερινότητά του με λύσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης και αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών του. H Worldline στην Ελλάδα αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, παρέχοντας στους επαγγελματίες των παραπάνω κομβικών κλάδων, οι οποίοι στηρίζουν κι απο την πλευρά τους την οικονομία της Ελλάδας, πρωτοποριακές, ολοκληρωμένες και ασφαλείς λύσεις πληρωμών, που καλύπτουν κάθε ανάγκη, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.

Τα εργαλεία τα οποία παρέχει η Worldline Greece στους επιχειρηματίες, σε συνεργασία με την Cardlink, a Worldline brand, παρουσιάστηκαν στην έκθεση HORECA 2025, η οποία είναι σημείο αναφοράς για τα ξενοδοχεία και τη μαζική εστίαση και τράβηξαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, χάρη στην καινοτόμο προσέγγιση και στη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατότητων που προσφέρει η τεχνολογία.

Στις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο περίπτερο της εταιρείας, στο πλαίσιο της HORECA, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα ενσύρματα και ασύρματα Αndroid τερματικά, για τις νέες online πλατφόρμες και τις self-service λύσεις που διευκολύνουν τους επιχειρηματίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λύση All–in–One Platform, η οποία μετατρέπει το POS σε Ταμειακή μηχανή και επιτρέπει την πλήρη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μέσω μίας μόνο εφαρμογής. H Worldline All-in-One Platform, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών ανά κλάδο δραστηριότητας (Retail, Travel, Booking, Ordering) και καλύπτει το σύνολο των αναγκών κάθε επιχείρησης.

Παράλληλα, ο ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος της φιλοξενίας στην Ελλάδα παρουσιάζει ζήτηση για ψηφιακές λύσεις πληρωμών, οι οποίες με απλό και ασφαλή τρόπο μπορούν να απαντούν στις απαιτήσεις τόσο μικρών όσο και μεγάλων επιχειρήσεων. Η Worldline Greece ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτές, σχεδιάζοντας και δημιουργώντας εξαρχής τεχνολογίες που υποστηρίζουν την παρατηρούμενη ανάπτυξη του κλάδου και βελτιώνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχείρησης και πελάτη.

Η Worldline Greece προσφέρει λύσεις και για online συναλλαγές με την υπηρεσία e–Commerce Gateway, με την οποία οι πωλήσεις μέσω e-shop ή οι κρατήσεις πραγματοποιούνται με ασφάλεια, επιτρέποντας στους πελάτες online πληρωμές με κάρτα 24/7. Ακόμα και χωρίς e-shop, η υπηρεσία Payment Link δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης αγορών, με την αποστολή ενός συνδέσμου πληρωμής. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας Live–Pay, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινό για online πληρωμές, με τη χρήση χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Visa, Mastercard και Maestro.

Επιπλέον, εφαρμογές όπως το Smart POS app που μετατρέπει οποιαδήποτε Android συσκευή σε POS και το loyalty program, δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό με εξατομικευμένες υπηρεσίες και υψηλού επιπέδου εμπειρία, θεμελιώνοντας έτσι σχέσεις εμπιστοσύνης με το συναλλασσόμενο κοινό και δίνοντας ώθηση και στην «ανάπτυξη» της δική τους επιχείρησης.