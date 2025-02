Ρωσική επίθεση με 140 drones – Ζημιές στην Οδησσό

Επιθέσεις με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσαν ζημιές σε λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, ενώ η γειτονική Μολδαβία ανακοίνωσε ότι δύο drones εξερράγησαν στο έδαφός της και η Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, επεσήμανε ότι ο εναέριος χώρος της πιθανόν παραβιάστηκε.

Το Κίεβο δήλωσε ότι η Μόσχα επιτέθηκε στην Ουκρανία με 140 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος στην περιοχή Ιζμαΐλ στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, που βρίσκεται στον Δούναβη ποταμό και συνορεύει με τη Ρουμανία και τη Μολδαβία.

Σε φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης φαίνονται διασώστες να σβήνουν πυρκαγιά στο σημείο της επίθεσης, χωρίς να διευκρινίζεται πού ακριβώς σημειώθηκε αυτή. Οι αρχές συχνά αποφεύγουν να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας εν καιρώ πολέμου.

Η συγκεκριμένη νότια περιφέρεια είναι κεντρικός κόμβος για τις ουκρανικές εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα και οι λιμενικές της εγκαταστάσεις δέχονται συχνά επιθέσεις με πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου δήλωσε ότι δύο ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και εξερράγησαν στο έδαφός της, «θέτοντας σε κίνδυνο ζωές Μολδαβών».

«Η Ρωσία δεν σέβεται σύνορα, επιτίθεται σε αμάχους, σκορπίζει τρόμο….Αφήστε εμάς, τα ειρηνικά κράτη, στην ησυχία μας», έγραψε η ίδια στο Χ.

Russia’s war on Ukraine crossed into Moldova again. Shahed drones violated our airspace, two exploded on our soil, putting Moldovan lives at risk.

Russia respects no borders, attacks civilians, spreads terror. Its war on Ukraine is criminal. Leave us, peaceful nations, alone. pic.twitter.com/6PYD8oKkIz

— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 13, 2025