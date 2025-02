Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητηθεί προς το παρόν η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τους ομήρους, ενώ η τύχη της πρώτης φάσης είναι ακόμη στον αέρα, όπως μετέφεραν οι Times of Israel.

«Δεν έχει νόημα να συζητάμε τη δεύτερη φάση, επειδή είναι απλώς ένα υποθετικό ζήτημα αυτή τη στιγμή», ανέφερε το Κανάλι 13, ως σχόλια Νετανιάχου που διέρρευσαν από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η συνάντηση πράγματι δεν συζήτησε τη δεύτερη φάση, η οποία αναμένεται να δει τη Χαμάς να απελευθερώνει όλους τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι υπουργοί Μπέζαλελ Σμότριχ και Ορίτ Στρουκ από το ακροδεξιό κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού απαίτησαν ότι αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους τρεις ομήρους που είναι προγραμματισμένο να απελευθερωθούν το Σάββατο, το Ισραήλ θα πρέπει να συγκεντρώσει και να συλλάβει εκ νέου τους εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που έχει απελευθερώσει μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της συμφωνίας, αναφέρει το Κανάλι 12.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι αξιωματούχοι ασφαλείας αντιδρούν στο αίτημα, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση ήταν βιαστική και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Η πρόταση απορρίφθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Ο Μπαράκ Ραβίντ του Axios, επιβεβαίωσε πως το Ισραήλ απέστειλε μήνυμα στη Χαμάς μέσω Κατάρ και Αιγύπτου πως η συμφωνία μένει ως είχε. Δηλαδή η Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει τρεις ομήρους.

🚨Israel sent on Wednesday a message to Hamas via Qatar & Egyot that if the group abides by the agreement and releases the three hostages on Saturday, Israel will also continue to implement its part of the agreement, a senior Israeli official told me

— Barak Ravid (@BarakRavid) February 12, 2025