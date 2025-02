Στον αέρα η εκεχειρία στη Γάζα: Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» τη Χαμάς και προειδοποιεί Αίγυπτο και Ιορδανία

Η Χαμάς αναστέλλει επ’ αόριστον την επόμενη απελευθέρωση αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ άλλων συνεχίζοντας να σκοτώνει Παλαιστίνιους και εμποδίζοντας την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα θα πρέπει να ακυρωθεί εάν δεν απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι μέχρι το Σάββατο, ενώ απειλεί με «κόλαση» την Χαμάς.

Οι κινήσεις αυτές προκαλούν διαμαρτυρίες στο Τελ Αβίβ, ενώ ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει ακυρώσει τις άδειες των στρατιωτών του και αυξάνει τις δυνάμεις του γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Γάζα, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες επιτείνουν τη δυστυχία των εκτοπισμένων Παλαιστινίων, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο σε πρόχειρες σκηνές, καθώς τα περισσότερα σπίτια τους έχουν καταστραφεί.

Οι απειλές Τραμπ που υπόσχεται «κόλαση» στη Γάζα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα πως η κατάσταση θα μετατραπεί σε «κόλαση» αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει «όλους» τους ισραηλινούς ομήρους τους οποίους συνεχίζει να κρατά ως το αργότερο το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήδη διέταξε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για «όλα τα σενάρια» μετά την ανακοίνωση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, που κατηγόρησε το Ισραήλ πως παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου.

🚨TODAY Israeli Occupying Forces demolished 10 residences & 2 agriculture buildings in Masafer Yatta, Southern Hebron, forcibly displacing around 8 families&uprooted trees. IOF & Israeli settlers have escalated attacks on Palestinians in the West Bank since the ceasefire in #Gaza pic.twitter.com/KZXEBK3lIC — Al-Haq الحق (@alhaq_org) February 10, 2025

Το παλαιστινιακό κίνημα διαβεβαίωσε ωστόσο ότι «η πόρτα παραμένει ανοικτή» για την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης «όπως προβλέπει το σχέδιο», δηλαδή το προσεχές Σάββατο, «μόλις» το Ισραήλ «εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».

Ο πρόεδρος Τραμπ, μέγας σύμμαχος του Ισραήλ, χαρακτήρισε «φρικτή» την απειλή πως οι απελευθερώσεις ομήρων θα αναβληθούν επ’ αόριστον.

«Σε ό,τι με αφορά, αν δεν έχουν επιστρέψει σπίτια τους όλοι οι όμηροι ως το μεσημέρι του Σαββάτου —νομίζω πως αυτή είναι προσήκουσα ημερομηνία— θα πω: “ακυρώστε” τη συμφωνία, και ας ξεσπάσει “κόλαση”», είπε στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Τι προέβλεπε η συμφωνία

Η απαίτηση αυτή πάει πολύ πιο μακριά από ό,τι προβλέπει η συμφωνία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στην έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η συμφωνία σε ισχύ προβλέπει ότι θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση διάρκειας 6 εβδομάδων 33, ανάμεσά τους 8 που θεωρείται πως είναι νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 1.900 Παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινή κέντρα κράτησης.

Από την έναρξη αυτής της ανακωχής έχουν απελευθερωθεί 16 ισραηλινοί όμηροι και πέντε ταϊλανδοί εργάτες γης —που δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία—, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 765 παλαιστινίων κρατουμένων.

Απομένουν 73 όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους τουλάχιστον 34 θεωρείται πως είναι νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας, διάρκειας επίσης έξι εβδομάδων, υποτίθεται πως θα εξασφάλιζε την απελευθέρωση όλων των ομήρων και το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η τρίτη και τελευταία, τουλάχιστον στη θεωρία, θα ήταν αφιερωμένη στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ

Το Σάββατο, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, ο Μπασέμ Ναΐμ, κατηγόρησε το Ισραήλ πως «θέτει σε κίνδυνο» την κατάπαυση του πυρός.

Ο στρατιωτικός της εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα είπε ότι «Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, η ηγεσία της αντίστασης παρακολούθησε τις παραβιάσεις του εχθρού και τη μη συμμόρφωσή του με τους όρους της συμφωνίας»

Breaking | Al-Qassam Brigades spokesperson Abu Obaida announces that due to Israel’s failure to uphold the terms of the ceasefire agreement, the release of Israeli captives scheduled for this Saturday will be postponed until further notice. pic.twitter.com/CmNrhmHkQa — Quds News Network (@QudsNen) February 10, 2025

Την ίδια ημέρα, τρεις ισραηλινοί όμηροι, εξαντλημένοι σωματικά, αφέθηκαν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 183 Παλαιστινίων, στην πέμπτη ανταλλαγή βάσει των όρων της συμφωνίας που κλείστηκε με μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαρακτήρισε «συνταρακτικές» τις εικόνες των «αποστεωμένων» ισραηλινών πρώην ομήρων και των παλαιστινίων πρώην φυλακισμένων.

Στο μεταξύ η Al-Haq, μια παλαιστινιακή ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν 10 σπίτια στο χωριό Masafer Yatta, εκτοπίζοντας βίαια περίπου οκτώ οικογένειες.

Σε ανάρτησή της στο X, η Al-Haq ανέφερε ότι οι στρατιώτες κατέστρεψαν επίσης δύο γεωργικά κτίρια και ξερίζωσαν δέντρα στο χωριό, το οποίο βρίσκεται νότια της πόλης της Χεβρώνας. Η ομάδα δικαιωμάτων σημείωσε ότι ο ισραηλινός στρατός και οι έποικοι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «φοβούνται πάρα πολύ» στην προοπτική πολέμου

Με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να φαίνεται όλο και πιο επισφαλής, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δηλώνουν ότι φοβούνται για το τι θα επακολουθήσει αν η συμφωνία καταρρεύσει.

«Οι άνθρωποι φοβούνται. Συγκεντρώνουν προμήθειες από φόβο ότι ο πόλεμος θα επιστρέψει και πάλι», δήλωσε ο Mohammed Yusuf.

«Δεν υπάρχει ασφάλεια, γιατί κάθε ελάττωμα στη συμφωνία οδηγεί στην απειλή της επιστροφής του πολέμου. Οι άνθρωποι, λόγω των πολλών πραγμάτων που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχουν αρχίσει να φοβούνται οτιδήποτε από οποιαδήποτε δήλωση, και από τις δύο πλευρές, είτε από τον εχθρό είτε από την κυβερνώσα αρχή στη Γάζα».

Ο Samir Abu Latifa, επανέλαβε το συναίσθημα.

«Φυσικά, στη Γάζα, φοβόμαστε αυτές τις δηλώσεις, φοβόμαστε ότι θα ξεσπάσει ένας πόλεμος πιο σκληρός από τον προηγούμενο πόλεμο, εξαιτίας όλων αυτών των απειλών», είπε. «Φοβόμαστε πάρα πολύ μήπως επιστρέψει και πάλι ο πόλεμος».

Οι προειδοποιήσεις Τραμπ και σε Αίγυπτο και Ιορδανία

Επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «ίσως» κόψει κάθε βοήθεια των ΗΠΑ στην Αίγυπτο και στην Ιορδανία αν δεν υποδεχτούν Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, ιδέα που απορρίπτουν το Κάιρο και το Αμάν ως αυτό το στάδιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στο πλαίσιο του σχεδίου του για τον παλαιστινιακό θύλακο, θέλει οι Γαζαίοι να μεταφερθούν στις δυο χώρες — χωρίς δικαίωμα επιστροφής.

Η Αίγυπτος ωστόσο απέρριψε νωρίτερα χθες «οποιονδήποτε συμβιβασμό» θα παραβίαζε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση του αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ σήμερα στην Ουάσιγκτον, είπε την περασμένη εβδομάδα πως θα απορρίψει «οποιαδήποτε προσπάθεια» απόσπασης του ελέγχου των παλαιστινιακών εδαφών κι εκτοπισμού των κατοίκων τους.