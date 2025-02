Μέσω της διαδικασίας των πέναλτι προκρίθηκε στους «16» του FA Cup η Νότιγχαμ. Η Έξετερ της Ligue 1 έβαλε πολύ δύσκολα στην ομάδα του Νούνο, με το 2-2 σε κανονική διάρκεια και παράταση να οδηγεί το ματς στη ρουλέτα, όπου οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με 4-2 και θα υποδεχτούν την Ίπσουιτς στον επόμενο γύρο. Σοκαριστικός τραυματισμός για Αβονίγι που αποχώρησε με φορείο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Τζος Μαγκένις να ανοίξει το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης.

He’s scored in the FA Cup again 😲 #EmiratesFACup pic.twitter.com/tq0dm8LDX4

Η απάντηση της Νότιγχαμ δεν άργησε να έρθει, αφού δέκα λεπτά αργότερα ο Ραμόν Σόσα έφερε το παιχνίδι στα ίσα για το 1-1 μετά από ωραία πάσα του Ιμπραΐμ Σανγκαρέ.

Στο 37′ έγινε η ολική ανατροπή με τον Ταϊβό Αβονίγι να κάνει εντυπωσιακή ενέργεια, ύστερα από τη δεύτερη ασίστ του Σανγκαρέ, για το 2-1. Σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Όπως στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο, οι γηπεδούχοι βρήκαν πολύ νωρίς γκολ με τον Τζος Μαγκένις να σκοράρει για δεύτερη φορά και να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 50ο λεπτό της συνάντησης.

Magennis has got another!@OfficialECFC are back in it 😲#EmiratesFACup pic.twitter.com/YFUYPAkPEC

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 11, 2025