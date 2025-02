Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) Κρίστι Νόεμ αποκάλεσε το FBI «διεφθαρμένο» και φάνηκε να κατηγορεί το γραφείο ότι διέρρευσε σχέδια για σχέδια επιβολής της μετανάστευσης «μεγάλης κλίμακας» στην περιοχή του Λος Άντζελες. Το Λος Άντζελες εκτός από μια μεγάλη μεταναστευτική κοινότητα από την Λατινική Αμερική, είναι πληγωμένο από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές. Η οργή ξεχειλίζει.

Η εφημερίδα LA Times δημοσίευσε την Παρασκευή ένα άρθρο που ανέφερε ότι η αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) θα ηγηθεί της επιχείρησης, εστιάζοντας σε όσους δεν έχουν νόμιμο καθεστώς στις ΗΠΑ ή εκκρεμούν διαταγές απομάκρυνσης, σύμφωνα με ένα εσωτερικό κυβερνητικό έγγραφο που εξέτασε το δημοσίευμα.

Το έγγραφο φέρεται να κυκλοφόρησε μεταξύ ορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων την περασμένη εβδομάδα. Οι L.A. Times ανέφεραν επίσης ότι μια πηγή της ομοσπονδιακής αστυνομίας, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για τον φόβο αντιποίνων, δήλωσε ότι αξιωματικοί και πράκτορες του FBI και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών του Λος Άντζελες κλήθηκαν να συνδράμουν.

Η Νόεμ κοινοποίησε το άρθρο στο X, κάνοντας σπόντα στο FBI. «Το FBI είναι τόσο διεφθαρμένο», έγραψε η Νόεμ. «Θα συνεργαστούμε με κάθε υπηρεσία για να σταματήσουμε τις διαρροές και να διώξουμε αυτούς τους διεφθαρμένους πράκτορες του βαθέος κράτους στο μέγιστο βαθμό του νόμου».

The FBI is so corrupt. We will work with any and every agency to stop leaks and prosecute these crooked deep state agents to the fullest extent of the law. https://t.co/HNW1ujf0Gd

