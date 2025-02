Η πρώτη πτήση που μεταφέρει μετανάστες στο Γκουαντάναμο βρίσκεται καθ’ οδόν και θα φθάσει το βράδυ της Τρίτης, δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης μεταφορών, στο πλαίσιο της πάταξης της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ, όπως μετέδωσε το ABCnews.

Το αεροσκάφος C-17 απογειώθηκε από το Ελ Πάσο του Τέξας και αναμένεται να μεταφέρει μικρό αριθμό μεταναστών που θα κρατηθούν στις φυλακές υψηλής ασφαλείας που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κράτηση κρατουμένων της Αλ Κάιντα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Τα 10 άτομα που επιβαίνουν στην πτήση είναι ύποπτα μέλη της συμμορίας Τρεν ντε Αράγουα της Βενεζουέλας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι μετανάστες, ωστόσο, δεν θα συγκατοικήσουν με τους υπάρχοντες κρατούμενους στο Γκουαντάναμο και η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων θα έχει την κύρια φύλαξή τους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα στις 29 Ιανουαρίου, με το οποίο έδωσε εντολή στους γραμματείς του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να «επεκτείνουν το Κέντρο Επιχειρήσεων Μεταναστών στον Ναυτικό Σταθμό Γκουαντάναμο σε πλήρη δυναμικότητα» για τη στέγαση μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

President @realdonaldtrump has been very clear: Guantanamo Bay will hold the worst of the worst. That starts today. pic.twitter.com/Iqxt5rCfWa

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 4, 2025