Μετά τη Λίβερπουλ έπεσε με την Σίτι η Πλίμουθ – Τα ζευγάρια των «16» του FA Cup (pic)

H ουραγός της Championship, Πλίμουθ, έριξε τη μεγαλύτερη «βόμβα» στο FA Cup αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Λίβερπουλ, ωστόσο στους «16» θα χρειαστεί να κάνει ακόμη μία υπέρβαση για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Αυτό γιατί η κληρωτίδα την έφερε αντιμέτωπη με τη Μάντσεστερ Σίτι και μάλιστα στο «Etihad». Η αποστολή της μοιάζει αδύνατη, αλλά μετά από αυτό που έπαθε η ομάδα του Άρνε Σλοτ, κανείς δεν μπορεί να την υποτιμήσει.

Από εκεί και πέρα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα υποδεχθεί τη Φούλαμ, η Άστον Βίλα την Κάρντιφ του Δημήτρη Γούτα ενώ δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο ντέρμπι.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

The draw for the fifth round of the FA Cup has been made… ⚽🏆

What’s the stand out tie here? 🤔 pic.twitter.com/oc7zI2T7R5

— Match of the Day (@BBCMOTD) February 10, 2025