Μπραντ Πιτ, Τομ Κρουζ, νέο Τζουράσικ και η Ριάνα Στρουμφίτα: Δείτε τα trailer που σκόραραν στο Super Bowl 2025

Τrailer στην αρένα! Για κάποιους το Super Bowl της Κυριακής ήταν το ματς (νίκη των Philadelphia Eagles επί των Kansas City Chiefs), για άλλους ο Κέντρικ Λαμάρ και οι σημαίες ή το γιουχάρισμα στην Τέιλορ Σουίφτ, αλλά για τα κινηματογραφικά στούντιο το πολυδιαφημισμένο αθλητικό γεγονός είναι πάντα η μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν πρεμιέρα τα trailer των πιο δυνατών παραγωγών για το στοίχημα των ταμείων σε αίθουσες.

Από το θρίλερ του Tομ Κρουζ Mission: Impossible – The Final Reckoning, στο σίκουελ κωμωδίας-τρόμου M3GAN 2.0, ή το νέο blockbuster της Marvel Thunderbolts*, το live-action Lilo & Stitch remake της Disney ή το νέο κεφάλαιο στο Τζουράσικ, τα trailer που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης του SB, είναι έτοιμα να μπουν στην αρένα των πιο εμπορικών ταινιών του 2025.

Aυτά είναι όλα τα trailer που έκαναν το ντεμπούτο τους κατά τη διάρκεια του φετινού Super Bowl.

F1

Ο Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστεί ως ένας συνταξιούχος επαγγελματίας αγώνων που επιστρέφει στην F1 για να καθοδηγήσει έναν νεότερο και ανερχόμενο πιλότο σε αυτό το μηχανοκίνητο δράμα σε σκηνοθεσία Τζόζεφ Κοσίνσκι του Top Gun: Maverick.

Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας

Η ζωντανή μεταφορά της επιτυχημένης παιδικής σειράς φαντασίας εστιάζει στον Hiccup, έναν νεαρό Βίκινγκ (Mason Thames) που εξημερώνει και γίνεται φίλος με έναν δράκο.

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ επιστρέφει στο ρόλο του ως πατέρας του Hiccup, Stoick the Vast, όπως είχε κάνει δανείζοντας τη φωνή του στα ομότιλα (και εξαιρετικά επιτυχημένα σε κοινό, κριτικούς και ταμεία) animation.

Jurassic World Rebirth

Η έβδομη ταινία του franchise Jurassic Park, το Rebirth θέλει να είναι μια επανεκκίνηση της σειράς ταινιών και διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του Jurassic World Dominion (2022).

Η Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Mahershala Ali και ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι αυτοί που θα παλέψουν με τους νέους και πάντα αγριεμένους δεινόσαυρους της ταινίας.

Lilo & Stitch

Η δεύτερη ζωντανή μεταφορά της χρονιάς, το Lilo & Stitch της Disney, επιστρέφει στις οθόνες μετά το animation του 2002.

Με το ανερχόμενο παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ Maia Kealoha ως Lilo, ο Κρις Σάντερς δανείζει τη φωνή του στον εκκεντρικό εξωγήινο Stitch και το χάος ξεσπά στη Χαβάη.

M3gan 2.0

Το αρχικό M3gan – μια αστεία, κωμωδία-τρόμου για ένα ρομπότ δολοφόνο που μοιάζει με ανθρώπινο παιδί – ήταν μια αναπάντεχη εμπορική επιτυχία και έτσι έχει σίκουελ.

Στην ταινία, ένα M3gan με καλές πλέον προθέσεις έρχεται αντιμέτωπο με το ακόμη πιο μοχθηρό ρομπότ που ονομάζεται Amelia και έτσι κάτι από τον Εξολοθρευτή 2 έρχεται στην οθόνη.

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει ως Ίθαν Χαντ σε αυτό το πολυδιαφημισμένο σίκουελ της τελευταίας Επικίνδυνης Αποστολής του 2022, το Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.

Θα είναι αυτή και η τελευταία ταινία του Κρουζ ως κατάσκοπος που αψηφά τον θάνατο; Ίσως, θα δείξουν τα ταμεία.

Στρουμφάκια

Το μεγάλο ατού του παιδικού animation είναι το all-star καστ, συμπεριλαμβανομένων των Nικ Όφερμαν, Νατάσα Λιον, Ντάν Λέβι, Τζέιμς Κόρντεν, Οκτάβια Σπένσερ. Και βέβαια τη Ριάνα ως Στρουμφίτα.

Thunderbolts*

Η απάντηση της Marvel στην Suicide Squad της DC, το Thunderbolts* φέρνει στην οθόνη μια ομάδα γνωστών κακοποιών που έχουμε δει σε προηγούμενα projects του MCU (βλ. Captain America and The Winter Soldier, Black Widow και Ant-Man And The Wasp) σε νέα αποστολή που τους αναθέτει η πράκτορας της CIA, Valentina Allegra de Fontaine που υποδύεται η Τζούλια Λούις-Ντρέιφους.

Στους ρόλους οι Florence Pugh ως Yelena Belova/Black Widow, Sebastian Stan ως Bucky Barnes/Winter Soldier, Hannah John-Kamen ως Ava Starr/Ghost, Wyatt Russell ως John Walker/ U.S. Agent, David Harbour ως Alexei Shostakov/Red Guardian, Olga Kurylenko ως Antonia Dreykov/Taskmaster και Lewis Pullman ως Bob/Sentry.