Σπάνιο βιβλίο Χάρι Πότερ σώθηκε από τα σκουπίδια και πωλήθηκε για 25.000 ευρώ

Μια σπάνια πρώτη έκδοση του Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, που επρόκειτο να πεταχτεί, πωλήθηκε σε δημοπρασία για περισσότερες από 21.000 λίρες (25.000 ευρώ).

Το αντικείμενο βγήκε στο σφυρί στο NLB Auctions στο Paignton το Σάββατο με πλειοδότες στην αίθουσα, στο τηλέφωνο και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ντάνιελ Πιρς, ο οποίος διευθύνει τον οίκο δημοπρασιών, το βρήκε ανάμεσα στα υπάρχοντα ενός αποθανόντος άνδρα από το Μπρίξαμ, τα οποία προορίζονταν για τον κάδο απορριμμάτων.

Είπε ότι η τιμή ήταν «ένα εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα για μια πρώτη έκδοση σκληρόδετου βιβλίου».

Ο δημοπράτης Ντάνιελ Πιρς βρήκε το βιβλίο Χάρι Πότερ ανάμεσα σε αντικείμενα που προορίζονταν για τον κάδο απορριμμάτων.

