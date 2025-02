Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε o Μπιλ Γκέιτς στον David Remnick, αρχισυντάκτη του The New Yorker. Σε αυτή ο ιδρυτής της Microsoft αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2024 και όπως σημείωσε προέτρεψε τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ να διατηρήσει τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων βοήθειας και ανακούφισης για τον HIV, τα οποία παρέχει η κυβέρνηση.

Το δείπνο τους πραγματοποιήθηκε στο Μαρ-α-Λάγκο μετά τα Χριστούγεννα. «Συζητήσαμε για τον κόσμο γενικότερα, αλλά το πρώτο μου αίτημα αφορούσε τον HIV. Υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούν το πρόγραμμα PEPFAR, το οποίο λειτουργεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια και παρέχει φαρμακευτική αγωγή σε περισσότερους από δέκα εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε ο Γκέιτς.

Το PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) είναι ένα πρόγραμμα εξωτερικής βοήθειας που ξεκίνησε το 2003 από τον τότε πρόεδρο Τζορτζ Μπους. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έχει σώσει 26 εκατομμύρια ζωές και αποτρέψει εκατομμύρια νέες μολύνσεις από τον HIV παγκοσμίως.

Ωστόσο, στις 20 Ιανουαρίου 2025, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο πάγωσαν όλα τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας για 90 ημέρες, μέχρι να γίνει αναθεώρηση της χρηματοδότησής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή χρηματοδότησης του PEPFAR, που μέχρι σήμερα έχει λάβει περισσότερα από 110 δισεκατομμύρια δολάρια από τις ΗΠΑ.

Bill Gates said he did his best to save things like funding for HIV research during a 3-hour meeting with Trump at Mar-a-Lago@BillGates #BillGates #Trump pic.twitter.com/1SaElTUyFD

— Insider News (@ElectricNews3) February 3, 2025