Σοβαρός τραυματισμός του Λισάντρο Μαρτίνες που αποχώρησε με φορείο (vid)

Το ένα κακό νέο διαδέχεται το άλλο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ηττήθηεκ από την Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της με 2-0 και πιθανότατα θα χάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Λισάντρο Μαρτίνες.

Ο Αργεντινός στόπερ κατά την προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα, στραβοπάτησε και έπεσε στο χόρτο, όπου παρέμεινε για αρκετή ώρα.

Lisandro Martinez is in tears as he is carried off on a stretcher.

