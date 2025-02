Ξεχάστε τον κίνδυνο η Συρία να μετατραπεί σε ισλαμικό εμιράτο. Ο ντε φάκτο ηγέτης της χώρας και πρώην στέλεχος της Αλ Κάιντα, Αχμεντ αλ Σάρα, αυτοανακηρύχτηκε την περασμένη Τετάρτη «μεταβατικός πρόεδρος», με τον λογαριασμό του στο X να διαγράφει απλώς τη λέξη «μεταβατικός» και να τον αναφέρει ως «πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας» (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, ο Αχμεντ αλ Σάρα).

Ποιος όμως πέθανε, για να γίνει βασιλιάς ο Σάρα; Η απάντηση είναι κανείς. Σε μια περιοχή όπου επικρατεί ο νόμος του ισχυροτέρου, ο τύπος με το όπλο γίνεται «πρόεδρος», και πριν καν το συνειδητοποιήσουμε θα μείνει πρόεδρος για πάντα, γράφει σε ανάλυσή του ο Hussain Abdul-Hussain, ερευνητής στο Ιδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (FDD).

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι οι Σύροι μ’ αυτό. Ο Τάχα Μπαλί, ένας σύρο-αμερικανός σουνίτης από τη Δαμασκό και υποστηρικτής της συριακής επανάστασης από το ξέσπασμά της το 2011, με μια ηχηρή παρέμβασή του ξεμπροστιάζει τον νέο δικτάτορα της Συρίας και τις αυταρχικές του τάσεις.

Δύο μήνες αφότου μετακόμισε στο Παλάτι του Λαού, κάποτε έδρα εξουσίας του Μπασάρ αλ Ασαντ, ο Σάρα έχει «δεχτεί υπουργούς Εξωτερικών, επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών, διασημότητες, τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου], ξένα μέσα ενημέρωσης και συριακή διασπορά», γράφει ο Μπαλί στο X.

Ομως, δεν έχει ακόμη δεχθεί οικογένειες Σύρων που ο Ασαντ είχε σκοτώσει ή φυλακίσει συγγενείς τους, όσους τραυματίστηκαν και ακρωτηριάστηκαν στα 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικάτα ή τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μπαλί καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προθέσεις του Σάρα είναι ξεκάθαρες. Τον ενδιαφέρει μόνο να συνδεθεί με τους «ισχυρούς», είτε εγχώριους είτε ξένους, ενώ δεν απευθύνεται άμεσα στους Σύρους ή δεν επισκέπτεται μέρη έξω από το προεδρικό μέγαρο, όπως την περιβόητη φυλακή Σεντνάγια.

Για να είμαστε δίκαιοι, έφυγε μια φορά από το προεδρικό μέγαρο, αλλά μόνο για να υποδεχτεί τον Εμίρη του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ, το αεροπλάνο του οποίου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Δαμασκού προχθές Πέμπτη κατά την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους.

Σε άλλη ανάρτηση, ο Μπαλί χαιρέτισε τη συγχώνευση όλων των ένοπλων φατριών σ’ έναν κεντρικό στρατό, αλλά πρόσθεσε ότι ο Σάρα αξιοποίησε το γεγονός για να σκεπάσει την κατάληψη της εξουσίας.

Ενας άλλος σύρος επαναστάτης, ο Μαζέν Εζι, γαλλο-σύρος δρούζος από τη Σουεΐντα στον νότο, αντιτάσσεται επίσης σ’ αυτό που δείχνει να είναι σφετερισμός της εξουσίας από τον Σάρα.

Το γεγονός ότι στηρίχτηκε «σ’ ένοπλες φατρίες, παρά σε πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις», το κάνει να μοιάζει με πραξικόπημα και όχι με πολιτική μετάβαση, υποστηρίζει ο Εζι.

