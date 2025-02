Η «kalimera» του Ολυμπιακού και το… τρολάρισμα στον Βεζένκοφ για το αυτοκαλάθι (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-89 της Εφές, για την 24η αγωνιστική της Euroleague, με ένα από τα στιγμιότυπα της βραδιάς να είναι το… αυτοκαλάθι του Σάσα Βεζένκοφ, στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, όπως συνηθίζει μετά από αγώνες, είπε την καθιερωμένη καλημέρα της, τρολάροντας τον Βούλγαρο φόργουορντ με μια φοβερή ατάκα, για το καλάθι που πέτυχε στην λάθος μεριά του παρκέ.

Kalimera! ☀☕🤣

Same feeling as when you send the wrong message to the wrong group chat! 😬🥵#WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYEFS pic.twitter.com/c0dLXw0mwu

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 1, 2025