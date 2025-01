«Πάρτι» πρόκρισης στο Καραϊσκάκη: Αποθέωση για Μεντιλίμπαρ και παίκτες (vid)

Αποστολή εξετελέσθη για τον Ολυμπιακό που «πάτησε» την Καραμπάγκ (3-0) στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, έφτασε τους 15 βαθμούς και «σφράγισε» την παρουσία του στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Έτσι, οι Πειραιώτες εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση στην φάση των «16» της διοργάνωσης. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Φεβρουάριο, γεγονός που του δίνει χρόνο και δυνάμεις να αφοσιωθεί στον στόχο του πρωταθλήματος.

Going directly through to the round of 16! See you there! 🔴⚪🇬🇷 pic.twitter.com/x2fmHky4WE

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 30, 2025