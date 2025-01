Εμπλοκή στην απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων

Το Ισραήλ έδωσε εντολή σε λεωφορεία που μετέφεραν Παλαιστίνιους κρατούμενους που επρόκειτο να απελευθερωθούν βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με τη Χαμάς να επιστρέψουν στις φυλακές, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters αξιωματούχος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Τα λεωφορεία ήταν έτοιμα να αναχωρήσουν όταν η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ έλαβε οδηγίες από πολιτικό κλιμάκιο να σταματήσει την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων μετά το χάος που προκλήθηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος στην Χαν Γιουνίς κατά την απελευθέρωση των επτά ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη σημερινή τρίτη ανταλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός οι επτά όμηροι «σπρώχθηκαν από έναν θυμωμένο όχλο καθώς παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό».

Chaotic scenes in Khan Younis during the handover of hostages Arbel Yehoud and Gadi Moses, as massive crowds continue to torment the hostages until the very last moments. pic.twitter.com/oFOZ5a2gbI

— Prithwiraj Bhattacharya (@Prithwirajb007) January 30, 2025