Το σπίτι δίπλα στην κόλαση: Μέσα στη βίλα του Ρούντολφ Ες που τη χώριζε μια μάντρα από το φρίκη του Άουσβιτς

Μόλις έχει νυχτώσει. Ένας σκυθροπός άνδρας, με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, ανοίγει την πόρτα του σπιτιού στο νο.88 της Legionow Street και παίρνει αγκαλιά τα παιδιά του. Τρώνε όλοι μαζί στην τραπεζαρία, μετά τα βάζει για ύπνο και τους ψιθυρίζει στο αυτί «όνειρα γλυκά», προτού κατέβει στο σαλόνι να ακούσει λίγη μουσική στο γραμμόφωνο μαζί με τη σύζυγό του Χέντγουιγκ Χένσελ. Ίσως πίνοντας κι ένα λικέρ, στα μικρά ανάγλυφα ποτήρια. Μοιάζει με το σπίτι μιας τέλειας οικογένειας, μόνο που ήταν αυτό του Ρούντολφ Ες – η βίλα που τη χώριζε μια μάντρα από το κολαστήριο του Άουσβιτς.

Όσοι την έχουν δει θα πουν πως πρόκειται για ένα άσχημο σπίτι εξωτερικά, αλλά πρακτικό και λειτουργικό στο εσωτερικό του. Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου είχαν τη δυνατότητα να το δουν και όσοι επισκέφθηκαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Άουσβιτς, για την 80η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το «Σπίτι 88», όπως έμεινε γνωστό, άνοιξε τις πόρτες του για τον κόσμο.

Ο Ρούντολφ Ες δεν ήταν απλά ένα στέλεχος του ναζιστικού κόμματος ούτε ένας απλός αξιωματικός του Αδόλφου Χίτλερ. Ήταν το δεξί χέρι του Χάινριχ Χίμλερ, αυτός που έφτιαξε το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς και αυτός που στο ίδιο μέρος έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο εξόντωσης των Εβραίων – υπολογίζεται ότι ως διοικητής του Άουσβιτς δολοφόνησε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Λίγα μέτρα από το κολαστήριο, υπήρχε μια βίλα. Αυτή ήταν το σπίτι του Ες και της οικογένειάς του, της γυναίκας του Χέντγουιγκ Χένσελ και των πέντε παιδιών του. Ένα μεγάλο κτήμα, με κήπους, πισίνα, παιδική χαρά και έναν τεράστιο φράκτη – αυτός που χώριζε το σπίτι από τη «δουλειά» του διοικητή του Άουσβιτς.

Στο ισόγειο της βίλας ήταν η κουζίνα, το σαλόνι, η τραπεζαρία. Στον δεύτερο όροφο ήταν τα υπνοδωμάτια – στο ένα έμεναν οι δύο κόρες του, η Χαϊντετράουντ και η Μπριζίτ. Δίπλα ακριβώς τα δύο αγόρια, ο Κλάους και ο Χανς. Ενώ η Ανγκρέτ, που ήταν μωρό τότε, είχε μια κούνια στο δωμάτιο των γονιών της.

Από τα δύο παιδικά δωμάτια, μπορούσες να δεις την αυλή και τον μεγάλο κήπο της βίλας – και το παλιό κρεματόριο, όπου ο Ρούντολφ Ες χρησιμοποίησε το αέριο Zyklon B για την μαζική εξόντωση κρατουμένων, επειδή ήταν περισσότερο «αποτελεσματικό» και «οικονομικό» από την εκτέλεση με όπλο.

