Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης

Την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 10 π.μ. ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου THEMA.

Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί λόγω της συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Το Σάββατο έχει κηρυχθεί γενική απεργία, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν και στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, και κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 π.μ., θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί.

Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.