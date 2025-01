Κωστούλας: Ο… Babistuta «διέλυσε» την στατιστική και αποθεώθηκε και στο «X» (vids)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σπουδαία νίκη χτες (11/1) βράδυ κόντρα στον Άρη, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικράτησε με 2-1 και ο Μπάμπης Κωστούλας εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης με τα δύο γκολ που πέτυχε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και στις καθυστερήσεις του ματς (50’, 90+6’).

Ο 17χρονος πρωταθλητής Ευρώπης την περασμένη σεζόν, με την Κ19 των Πειραιωτών, πραγματοποίησε ίσως την πιο… γεμάτη εμφάνισή του τη φετινή σεζόν, την οποία και συνδύασε με δύο τέρματα νίκης, για την ομάδα του και πλέον το παρατσούκλι που είναι στα… trends των social media για τον 17χρονο είναι το… Babistuta!

Ο Κωστούλας ισοφαρίζει τον Άρη:

Και δίνει το «τρίποντο» στον Ολυμπιακό με ωραίο τελείωμα:

Μάλιστα οι επιδόσεις του ήταν τέτοιες, που γνωστή σελίδα του Χ (πρώην Twitter), που ασχολείται με πιτσιρικάδες που κάνουν… θραύση, τον αποθέωσε για τα χτεσινοβραδινά του επιτεύγματα με τιτίβισμά της, λίγο μετά τη λήξη του ματς.

O «μικρός» αποδείχθηκε… μεγάλος χτες βράδυ στο Φάληρο. Κόντρα στον Άρη «διέλυσε» την στατιστική αγωνιζόμενος ως αλλαγή από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Κατέγραψε 26 ενέργειες με την μπάλα, εκ των οποίων οι 4 μέσα στην αντίπαλη περιοχή, 12/13 (92%) εύστοχες μεταβιβάσεις, 4/7 κερδισμένες μονομαχίες, 2 κερδισμένα φάουλ και φυσικά τα δύο γκολ που χάρισαν στον Ολυμπιακό το «τρίποντο», τα οποία και πανηγύρισε σαν άλλος… Ελ Αραμπί.

Η εμφάνισή του χτες ήταν τέτοια, που η σελίδα «Football Wonderkids», με 70.000 ακόλουθους στο Χ (πρώην Twitter), που ασχολείται με πιτσιρικάδες τον αποθέωσε για τις επιδόσεις του παρουσιάζοντας κάποιους από τους αριθμούς του και τονίζοντας πως ο 17χρονος έχει πέντε γκολ, έχοντας ξεκινήσει οκτώ φορές βασικός. Μάλιστα, θέλοντας να δείξει την διαφορά που έκανε στο ματς, αναφέρει πως μπήκε στο ματς στο 0-1 και πρωταγωνίστησε στην ανατροπή του Ολυμπιακού.

🇬🇷 Charalampos Kostoulas (17) was the hero of a @olympiacosfc remontada vs. Aris!

Subbed in down 0-1:

☑ 45 minutes

⚽ 2 goals

🎯 12/13 passes completed

💥 4 touches into the opposition’s box

⚔ 4/5 ground duels won

🤩 2-1 win

5 goals in only 8 league starts this season! pic.twitter.com/1Smw9HLJ0w

— Football Wonderkids (@fbwonderkids) January 12, 2025