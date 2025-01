Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να μιλήσει με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πει πως θέλει να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσινγκτον το νησί. Ταυτόχρονα, ο Έγκεντε ζήτησε να γίνονται σεβαστές οι φιλοδοξίες ανεξαρτητοποίησης της πατρίδας του.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, δήλωσε πρόσφατα ότι είναι «απόλυτη αναγκαιότητα» να τεθεί η Γροιλανδία, αυτό το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να προσφύγει σε στρατιωτικά ή οικονομικά μέσα, όπως να επιβάλει δασμούς στη Δανία, για να πετύχει τον στόχο του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Κοπεγχάγη, ο Έγκεντε ρωτήθηκε αν είχε κάποια επικοινωνία με τον Τραμπ και απάντησε: «Όχι, αλλά είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε».

Greenland’s Prime Minister Mute Egede Ready to Sit Down for Talks with President-elect Donald Trump

January 11, 2025: Greenland’s Prime Minister Mute Egede has expressed his readiness to engage in talks with U.S. President-elect Donald Trump. Trump has already stated his… pic.twitter.com/DadWfpyXzW

