Εξοργιστικός για ακόμα μία φορά ο Μασκ - «Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά», είπε στον Τριντό

Συνεχίζει τις εξοργιστικές του δηλώσεις ο Έλον Μασκ, μπλέκοντας εαυτόν ακόμα και με τα ζητήματα του Καναδά, αυτή τη φορά κάνοντας μία σεξιστική και απαξιωτική ανάρτηση εναντίον του Τζάστιν Τριντό.

«Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες», απάντησε ο Έλον Μασκ στην ανάρτησή του Τζάστιν Τριντό στο Χ, θέλοντας να τον εξισώσει με έναν κυβερνήτη μιας αμερικανικής πολιτείας και να υποβαθμίσει τα λεγόμενά του, καθώς ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία.

Ο Τριντό είχε νωρίτερα κάνει δημοσίευση αναφέροντας ότι:

«Δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα να γίνει ο Καναδάς μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εργαζόμενοι και οι κοινότητες και στις δύο χώρες μας ωφελούνται από το γεγονός ότι είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και εταίρος ασφάλειας ο ένας για τον άλλον».

