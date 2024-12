Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το τι ακριβώς προκάλεσε τη συντριβή του αεροπλάνου Embraer 190 της εταιρείας Azerbaijan Airlines στο Καζακστάν την ημέρα των Χριστουγέννων.

Πλέον έχουν εντοπιστεί και τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που πληθαίνουν.

Από τη συντριβή του αεροπλάνου σκοτώθηκαν 38 άνθρωποι, ενώ επέζησαν 29.

Πηγές της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσαν στο Euronews την Πέμπτη ότι το μοιραίο αεροσκάφος χτυπήθηκε από υπολείμματα ρωσικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από σύστημα αεράμυνας Pantsir-S, όπως ανέφερε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων AnewZ που εδρεύει στο Μπακού.

Το αεροπλάνο φαίνεται να χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια αναχαίτισης drone πάνω από το Γκρόζνι, πρωτεύουσα της Τσετσενίας, όπου κατευθυνόταν ενώ είχε ξεκινήσει από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Ρωσία είχε ζητήσει μέσω του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ να μη γίνονται «εικασίες» γύρω από την αεροπορική τραγωδία και ενώ οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Η στιγμή της συντριβής του αεροπλάνου κοντά στην Άχταου του Καζακστάν:

Azerbaijan held a national day of mourning, a day after a state-owned passenger plane crashed in western Kazakhstan, killing at least 38 people aboard. pic.twitter.com/J8Fl9484Vp

— DW News (@dwnews) December 26, 2024