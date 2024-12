Ερωτήματα έχει προκαλέσει η συντριβή του αεροσκάφους Embraer της Azerbaijan Airlines, χθες Τετάρτη στο Καζακστάν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 38 άνθρωποι.

Σημερινό δημοσίευμα της Daily Mail υποστηρίζει πως ένα κείμενο που διέρρευσε περιλαμβάνει τις επικοινωνίες του αεροσκάφους με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και τα τελευταία λόγια του πιλότου λίγο πριν το δυστύχημα.

Καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε στο αεροδρόμιο, οι πιλότοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν τον έλεγχο. Σύμφωνα με τη Daily Mail, που επικαλείται διαρροή των επικοινωνιών με τον υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ), η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου ενώ οι πιλότοι υπέθεσαν λανθασμένα ότι συγκρούστηκαν με σμήνος πουλιών.

Δύο λεπτά αργότερα, ο πιλότος αρνήθηκε ότι είχε κηρύξει «έκτακτη ανάγκη» και δήλωσε στον ΕΕΚ: «Το αεροσκάφος είναι εντάξει», ενώ ο ΕΕΚ απάντησε: «Είναι πολύ δύσκολο να σε ακούσω… πες μου το ύψος σου».

Αργότερα το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ για 37 λεπτά, προτού επανεμφανιστεί καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο Ακτάου.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY

