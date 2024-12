Πέθανε φίλαθλος της Σίτι που παρακολουθούσε στο «Έτιχαντ» το ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ (pic)

Μια άσχημη είδηση γνωστοποίησε η Μάντσεστερ Σίτι, στον απόηχο του χθεσινού ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ.

Όπως ανέφεραν οι Πολίτες στα social media, ένας οπαδός της ομάδας έφυγε από τη ζωή, μετά από ένα ιατρικό περιστατικό, το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη συμπολίτισσα.

Manchester City are aware of the tragic news that one of our supporters passed away following a medical incident at yesterday’s match.

The thoughts of everyone at the Club are with their family and friends at this incredibly difficult time.

— Manchester City (@ManCity) December 16, 2024