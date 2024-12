Σλούκας: «Ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στη λίστα για τους 25 καλύτερους στην Euroleague» (vid)

Η Euroleague έχει αρχίσει εδώ και λίγες μέρες την ψηφοφορία για τους 25 καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης τα τελευταία 25 χρόνια και ο Κώστας Σλούκας που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα είχε ένα μήνυμα να στείλει στους φίλους της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας γκαρντ του Παναθηναϊκού, σε ανάρτηση που έκανε η Euroleague, εμφανίζεται σε ένα βίντεο όπου τονίζει πως είναι μεγάλη τιμή του που βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών, ενώ ζήτησε από τον κόσμο να τον ψηφίσει.

Vote for your top 25 EuroLeague players by clicking the link below 🔗https://t.co/q80q9B0Up2#EUROLEAGUE25 #ONLY25 pic.twitter.com/qL6lwsL5iI

