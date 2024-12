Kέιτ Μπους, ABBA και άλλοι 36.000 δημιουργοί κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Κέιτ Μπους καλεί τις αρχές της Βρετανίας να προστατεύσουν τους καλλιτέχνες από την τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιεί τα έργα τους για να εκπαιδεύσει αλγόριθμους στη δημιουργία μουσικής.

Η Κέιτ Μπους υπενθυμίζει ότι τα έργα της προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα όσο η αβεβαιότητα για τα επιτρεπτά όρια της Tεχνητής Nοημοσύνης στην ανθρώπινη πολιτιστική παραγωγή μεγαλώνει και προβληματίζει.

Η Κέιτ Μπους έχει συνυπογράψει μαζί με τους ηθοποιούς Τζούλιαν Μουρ, Κέβιν Μπέϊκον, Ροσάριο Ντόσον, Στίβεν Φράι και άλλους 36.000 δημιουργούς πολιτιστικών προϊόντων αίτημα κατά της «χρήσης δημιουργικών έργων χωρίς άδεια για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης» διευκρινίζοντας ότι η πρακτική είναι «σημαντική και κατάφορα άδικη απειλή για τους ανθρώπους πίσω από αυτά τα έργα, και δεν πρέπει να επιτραπεί».

Η παρέμβασή της έρχεται μετά την είδηση ότι ο Sir Πολ ΜακΚάρτνεϊ συμμετέχει στην καμπάνια που προσπαθεί να σταματήσει τη μαζική κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων από εταιρείες παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η τεχνολογία «θα κυριαρχήσει».

Η Κέιτ Μπους, η οποία έγινε γνωστή με το Wuthering Heights το 1978 και το τελευταίο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2011, έδωσε μια σπάνια συνέντευξη φέτος στην οποία είπε ότι ήταν «πολύ έτοιμη» να ηχογραφήσει νέο άλμπουμ, λέγοντας: «Έχω πολλές ιδέες… έχει περάσει πολύς καιρός».

Εν μέσω της «ακόρεστης πείνας» από εταιρείες τεχνολογίας για περιεχόμενο ώστε να εκπαιδεύσουν τους αλγόριθμους στην παραγωγή περιεχομένου, οι δημιουργοί πιέζουν ώστε να εξαιρεθούν τα έργα τους από την «εξόρυξη» πληροφορίας για την εκπαίδευση αλγορίθμων AI.

Η Tech UK, ένας βιομηχανικός όμιλος λόμπι, ζήτησε μια «πιο ανοιχτή» αγορά που θα επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν δεδομένα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα με το προβλεπόμενο αντίτιμο.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση έχει βρει σθεναρή αντίσταση από τους δημιουργούς οι οποίοι λένε ότι είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα εξαίρεσης που προτείνει το λόμπι.

Άλλοι καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας που έχουν συνυπογράψει την καμπάνια πίεσης προς τους πολιτικούς της Βρετανίας να προστατέψουν τη δημιουργική κοινότητα είναι ο Τομ Γιορκ, ο τραγουδιστής των συγκροτημάτων Radiohead και The Smile, και ο Μπιορν Ουλβέους των ΑΒΒΑ.

«Δεν ξέρω αν είναι πολύ αργά, αλλά σίγουρα πρέπει να παλέψουμε για τους συγγραφείς της… μουσικής, ώστε να μπορούν να αμείβονται με τη μια ή την άλλη μορφή» έχει πει.

Η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη «έχει τη δύναμη να προκαλέσει μεγάλη ζημιά» στους μουσικούς είπε ο συνιδρυτής των ΑΒΒΑ, Μπιόρν Ουλβέους, μετά από μια έκθεση που έδειξε ότι υπάρχει κίνδυνος η τεχνολογία να κοστίσει στους καλλιτέχνες περίπου το 20% των εσόδων τους μέχρι το 2028.

Η οικονομική μελέτη, που δημοσιεύθηκε από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Εταιρειών Συγγραφέων και Συνθετών (CISAC) την προηγούμενη εβδομάδα, διαπίστωσε ότι η βιομηχανία αντιμετωπίζει σημαντική πτώση στα έσοδα καθώς η μουσική που δημιουργείται από AI αντικαθιστά τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι.

Ο Μπιόρν Ουλβέους, πρόεδρος της CISAC, που ανέθεσε την έρευνα, είπε στους Financial Times ότι είναι «πολύ άδικο» οι εταιρείες τεχνολογίας να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δουλειά των καλλιτεχνών «χωρίς να τους το ζητούν ή να τους αμείβουν».

Οι ΑΒΒΑ αναφέρθηκαν σε μηνύσεις εναντίον δύο start-ups AI, της Suno και της Udio. Οι εταιρείες ισχυρίζονταν ότι οι start-ups είχαν χρησιμοποιήσει παράνομα τεχνολογία για να αφαιρέσουν μουσική που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την παραγωγή τραγουδιών.

Η καταγγελία αναφέρθηκε σε ένα τραγούδι που ονομάζεται Prancing Queen που μοιάζει πολύ με τη δουλειά του σουηδικού συγκροτήματος.

Η Suno και η Udio αρνήθηκαν τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία τους δημιουργεί εντελώς νέα μουσική και ότι οι δραστηριότητές τους ισοδυναμούν με δίκαιη χρήση υπάρχοντος υλικού βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο Μπιόρν Ουλβέους είπε ότι είναι σημαντικό για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να θεσπίσουν κανονισμούς για την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη πλαισίων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι καλλιτέχνες να αμείβονται δίκαια για τη δουλειά τους.

