Η Κέιτ Μπλάνσετ ανησυχεί βαθύτατα για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Η Κέιτ Μπλάνσετ δήλωσε στο BBC ότι «ανησυχεί βαθύτατα» για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Μιλώντας την Κυριακή με τη Laura Kuenssberg, η ηθοποιός δήλωσε: «Κοιτάζω αυτά τα ρομπότ και τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό και δεν ξέρω πραγματικά τι θα επιφέρουν».

Η 55χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Rumours» – μια αποκαλυπτική κωμωδία για μια ομάδα παγκόσμιων ηγετών που παγιδεύονται σε ένα δάσος.

«Η ταινία μας μοιάζει με ένα γλυκό ντοκιμαντέρ σε σύγκριση με όσα συμβαίνουν στον κόσμο», είπε.

Ερωτηθείσα αν ανησυχεί για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη δουλειά της, απάντησε ότι ανησυχεί «λιγότερο» γι’ αυτό και περισσότερο «για τον αντίκτυπο που θα έχει για τον μέσο άνθρωπο».

«Ανησυχώ για εμάς ως είδος, πρόκειται για ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα», συνέχισε.

“Are you concerned about [AI]?» asks #BBCLauraK

“Deeply concerned” says actress Cate Blanchett

While speaking to the BBC about her latest movie, the film star says the threat of AI was «very real» as «you can totally replace anyone»https://t.co/LKGdU1XyCa pic.twitter.com/3lmbXoIsbE

— BBC Politics (@BBCPolitics) December 1, 2024