Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στο Ιράν

Σεισμός της τάξης των 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στο δυτικό Ιράν.

A magnitude 5.8 earthquake took place 39km NNW of Masjed Soleymān, Iran at 04:02 UTC (6 minutes ago). The depth was 30km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #MasjedSoleymān #Iran pic.twitter.com/YKq5cNQ9uT

— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) December 5, 2024