Λίβανος: Με 360 ρουκέτες απάντησε η Χεζμπολάχ στους φονικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Σφοδρές μάχες στον νότο

Νέες μάχες μαίνονταν χθες Κυριακή ανάμεσα σε μαχητές της Χεζμπολάχ και στρατιωτικές μονάδες του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, ενώ η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προχώρησε σε σειρά βομβαρδισμών σε νότιες συνοικίες της λιβανικής πρωτεύουσας, της Βηρυτού, τομέα που χαρακτηρίζεται προπύργιο του σιιτικού κινήματος. Από την δική της πλευρά, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε κάπου 360 βλήματα, σύμφωνα με το Αl Jazeera, εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ, σε επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, απηύθυνε έκκληση να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στον πόλεμο του Ισραήλ και της Χεζμπολά, που συνεχίζεται για δυο μήνες.

Την επομένη εξαιρετικά πολύνεκρων ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες πως προχώρησε σε επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον στρατιωτικών στόχων και βάσεων στην περιοχή του Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ, όπως και στο νότιο Ισραήλ.

Στην ισραηλινή επικράτεια ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας σε προάστια του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τον στρατό, που έκανε λόγο για περίπου 250 βλήματα.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους εξηντάρης σε «μέτρια ως σοβαρή» κατάσταση. Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, 13 Παλαιστίνιοι υπέστησαν ελαφριά ως σοβαρά τραύματα όταν κατέπεσε πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα σε σπίτια στον καταυλισμό προσφύγων της Τούλκαρεμ (δυτικά).

Μερικές ώρες νωρίτερα, το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδιδε πως έγινε σειρά ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών σε νότιες συνοικίες της Βηρυτού, ειδικά στις γειτονιές Κααφάτ, Χαρέτ Χράικ, Μπιρ αλ Άμπεντ και Γομπάιρι.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως βομβάρδισαν στην περιοχή αυτή «12 κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ».

The IDF says it struck a Hezbollah rocket launcher used in an attack earlier today on the Haifa area. pic.twitter.com/fStbIyQcwT

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 24, 2024