Πυροσβέστες στο Ισραήλ προσπαθούσαν σήμερα να κατασβέσουν πυρκαγιές στην περιοχή Μπετ Σεμές, δυτικά της Ιερουσαλήμ, οι οποίες σύμφωνα με τον στρατό προκλήθηκαν από την «αναχαίτιση» πυραύλου που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

Οι πυροσβέστες «προσπαθούν να κατασβέσουν πυρκαγιές» σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική υπηρεσία του Ισραήλ.

«Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν άλλες εστίες ή ζημιές λόγω των εκρήξεων που προκλήθηκαν από πυραύλους ή το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επεσήμανε ότι οι πυρκαγιές αυτές οφείλονται σε «θραύσματα» τα οποία προέκυψαν από «την αναχαίτιση» ενός πυραύλου από την Υεμένη.

Οι σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στην Μπετ Σεμές του Ισραήλ λίγο πριν τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «αναχαίτισε βλήμα που πλησίαζε στο Ισραήλ προερχόμενο από την Υεμένη».

«Το βλήμα δεν εισήλθε στην ισραηλινή επικράτεια», υποστήριξε ο στρατός.

Εκπρόσωπος των Χούθι της Υεμένης, πάντως ανάφερε πως έγινε μια «επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τη βάση Nahal Sorek νοτιοανατολικά της Yafa». Χρησιμοποιήθηκε ένας υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος Palestine 2.

A fire has erupted in several vehicles in the colonial Israeli settlement of Beit Shemesh, occupied Jerusalem, following the recent missile strike from Yemen, according to Israeli reports. pic.twitter.com/9dTWywjYX0

— Quds News Network (@QudsNen) November 11, 2024