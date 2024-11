Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, ανάμεσά τους 23 σε χωριό βόρεια της πρωτεύουσας Βηρυτού (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Thaier Al-Sudani), ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Το Ισραήλ, σε ανοικτό πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ από την 23η Σεπτεμβρίου, ενέτεινε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματα εναντίον οχυρών του λιβανικού σιιτικού κινήματος, συμμάχου του Ιράν, τόσο σε νότια προάστια της Βηρυτού, όσο και στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο.

Ο απολογισμός ίσως γίνει βαρύτερος καθώς ανασύρθηκαν από συντρίμμια «ανθρώπινα υπολείμματα»

Χθες όμως η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοποίησε επίσης την κοινότητα Ααλαμάτ, στον νομό Τζμπάιλ (Βίβλος), με αποτέλεσμα «να σκοτωθούν 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά παιδιά, και να τραυματιστούν άλλοι έξι», ανέφερε το υπουργείο Υγείας, προειδοποιώντας πως ο απολογισμός ίσως γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια «ανθρώπινα υπολείμματα».

Στοχοποιήθηκε σπίτι λίγη ώρα αφού μετέβη εκεί μέλος της Χεζμπολάχ, για να επισκεφθεί εσωτερικά εκτοπισμένους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στα σώματα ασφαλείας, διευκρινίζοντας πως το μέλος του κινήματος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνει σωστικά συνεργεία να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια κτιρίου εντελώς ισοπεδωμένου, ενώ βαρύ μηχάνημα έργου, εκσκαφέας, απομακρύνει κομμάτια μπετόν.

Israel committed a massacre in Almat, Byblos (Jbeil), killing at least 12 people, among them 3 children. Rescue operations are ongoing to remove people from underneath the rubble. Reports say there were at least 30 people in the targeted building. pic.twitter.com/6oznaPpesH — The Cradle (@TheCradleMedia) November 10, 2024

Ο ισραηλινός στρατός έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα ακίνητα στα οποία, σύμφωνα με λιβανικά ΜΜΕ, βρίσκονταν σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσωπα συνδεόμενα με τη Χεζμπολάχ.

Η ζώνη αποκλείστηκε από τις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας και μέλη της Χεζμπολάχ, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Δεκάδες άνθρωποι στοίβαξαν υπάρχοντά τους σε οχήματα κι εγκατέλειψαν το χωριό.

«Γυναίκες και παιδιά»

Μέσω Facebook ο Αλί Χαϊντάρ, που κατάγεται από εκεί, ανέφερε πως το σπίτι που έγινε στόχος ανήκε στον παππού του και σ’ αυτό φιλοξενούνταν 35 εσωτερικά εκτοπισμένοι από την Μπααλμπέκ (ανατολικά), κυρίως «γυναίκες και παιδιά».

Ο νομός Μπααλμπέκ, όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία, σφυροκοπείται συστηματικά από το Ισραήλ εδώ και μέρες. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοί του αναγκάστηκαν να φύγουν.

Video from today’s raid on jbeil. Why are they not allowed to film? So the world doesn’t see that they’re hiding explosives inside?#جبيل pic.twitter.com/JVefAx8ZF4 — ma ba3rif (@2refetlhayet) November 10, 2024

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς εκεί, σημείωσε το υπουργείο Υγείας. Αλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε επιδρομή στο χωριό Κασρ, στον νομό Χερμέλ, πάντα στον ανατολικό Λίβανο, κατά την ίδια πηγή.

Στον νότο, τρία μέλη υπηρεσίας πρώτων βοηθειών συνδεόμενης με τη Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον κέντρου τους στην κοινότητα Αντλούν, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως στοχοποίησε χθες ισραηλινούς στρατιωτικούς σε λιβανικά συνοριακά χωριά κι εξαπέλυσε ρουκέτες, πυραύλους και drones εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ.

Χιλιάδες νεκροί

Πέρα από την εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από την 30ή Σεπτεμβρίου χερσαίες επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

UPDATE | Lebanese Ministry of Health: «20 martyrs, including 3 children, in an Israeli raid on the town of Almat in the Byblos (Jbeil) district, north of Lebanon.» Search and rescue operations ongoing. pic.twitter.com/CzRUPRsJ9Z — The Cradle (@TheCradleMedia) November 10, 2024

Το Ισραήλ λέει πως θέλει να εξουδετερώσει τη Χεζμπολάχ στις παραμεθόριες περιοχές στον νότιο Λίβανο, για να επιτραπεί η ασφαλής επιστροφή περίπου 60.000 κατοίκων βορείων τομέων της επικράτειάς του που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των πυρών του λιβανικού κινήματος από την 8η Οκτωβρίου 2023.

Από τότε έχουν σκοτωθεί πάνω από 3.180 άνθρωποι στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, πάντα κατά τους αριθμούς του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

