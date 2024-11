Πέρκινς για την κατάσταση στους Μπακς: «Ο Αντετοκούνμπο έχει αίμα στα χέρια του» (vid)

Το κάκιστο ξεκίνημα των Μιλγουόκι Μπακς στη σεζόν έχει ανοίξει διάφορες συζητήσεις για την όλη κατάσταση αλλά και το ποιος ευθύνεται για αυτό.

Τα «ελάφια» έχουν μόλις μια νίκη σε επτά αγώνες με τον Κέντρικ Πέρκινς να εκφράζει την άποψη του.

Ο Πέρκινς με 15 χρόνια «θητείας» στο NBA από το 2003 μέχρι και το 2018 έχοντας περάσει από τους Μπόστον Σέλτικς, τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Νιου Ορλίνς Πέλικας και Κλίβελαντ Καβαλίερς, μίλησε στην εκπομπή First Take και έριξε το περισσότερο φταίξιμο για την εικόνα των «ελαφιών» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

.@KendrickPerkins says Giannis shouldn’t be looking for a way out of Milwaukee after the rough start to the season 👀

“Giannis is the one who made his bed, he’s the one who got to lay in it.” pic.twitter.com/BzBOUqTXZx

— First Take (@FirstTake) November 5, 2024