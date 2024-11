Τεντόγλου και Ντουπλάντις οι φιναλίστ για τον τίτλο του κορυφαίου στον κόσμο!

Ακόμα μία μεγάλη διάκριση για τον σπουδαίο Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης είναι ένας από τους δύο φιναλίστ για τον τίτλο του κορυφαίου στον κόσμο στα άλματα, μαζί, φυσικά, με τον Μόντο Ντουπλάντις, όπως ανακοίνωσε η World Athletics.

Ο Τεντόγλου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού έφερε το μοναδικό χρυσό μετάλλιο στην ελληνική αποστολή, διατηρώντας τον τίτλο του από το Τόκιο, ενώ φυσικά το ίδιο έκανε και ο απίθανος Σουηδός, οποίος μάλιστα μέσα στην σεζόν έχει καταγράφει και τρία παγκόσμια ρεκόρ.

Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε τους φιναλίστ στα δρομικά αγωνίσματα, τις ρίψεις, τα άλματα και τα αγωνίσματα εκτός σταδίου και σε κάθε κατηγορία υπάρχουν δύο ονόματα ανά φύλο.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε σήμερα, 4 Νοεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10 του μήνα. Το κοινό μπορεί να ψηφήσει δύο αθλητές, έναν άνδρα και μία γυναίκα, εδώ!

Η κορυφαία εντός σταδίου στα δρομικά

Τζούλιεν Άλφρεντ (Αγία Λουκία) – Χρυσή Ολυμπιονίκης 100μ

Σίντνι Μακλάφλιν Λεβρόνι (ΗΠΑ) – Χρυσή Ολυμπιονίκης 400μ εμπόδια

Ο κορυφαίος εντός σταδίου στα δρομικά

Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) – Χρυσός Ολυμπιονίκης 5.000μ

Λετσίλε Τεμπόγκο (Μποτσουάνα) – Χρυσός Ολυμπιονίκης 200μ

Η κορυφαία εντός σταδίου στα άλματα – ρίψεις

Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία) – Χρυσή Ολυμπιονίκης ύψους

Νάφι Τιάμ (Βέλγιο) – Χρυσή Ολυμπιονίκης επτάθλου

Ο κορυφαίος εντός σταδίου στα άλματα-ρίψεις

Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – Χρυσός Ολυμπιονίκης επί κοντώ

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – Χρυσός Ολυμπιονίκης μήκους

Η κορυφαία εκτός σταδίου

Ρουθ Τσέπνγκετις (Κένυα) – Παγκόσμιο ρεκόρ μαραθωνίου

Σιφάν Χασάν (Ολλανδία) – Χρυσή Ολυμπιονίκης μαραθωνίου

Ο κορυφαίος εκτός σταδίου

Μπράιαν Πιντάντο (Εκουαδόρ) – Χρυσός Ολυμπιονίκης 20χλμ βάδην

Ταμιράτ Τόλα (Αιθιοπία) – Χρυσός Ολυμπιονίκης μαραθωνίου

Male Field Athlete of the Year finalists

Mondo Duplantis 🇸🇪

Miltiadis Tentoglou 🇬🇷

Winner will be announced on 1 December.#AthleticsAwards pic.twitter.com/HRbDOuoLlt

— World Athletics (@WorldAthletics) November 4, 2024