Iστορική στιγμή για τον Βινς Κάρτερ, απέσυραν τη φανέλα του οι Ράπτορς (pic, vid)

Για πάντα στην οροφή του «Scotiabank Arena» θα μείνει η φανέλα με το νούμερο 15 για τους Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν έτσι τον Βινς Κάρτερ για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο «Air Canada» ήταν το τιμώμενο πρόσωπο τα ξημερώματα, στην αναμέτρηση των «δεινόσαυρων» με τους Σακραμέντο Κινγκς, με τον πάλαι ποτέ αέρινο γκαρντ να είναι εμφανώς συγκινημένος λαμβάνοντας την ύψιστη τιμή από τον οργανισμό.

Ο Hall of Famer και οκτώ φορές All Star αγωνίστηκε με τη φανέλα των Ράπτορς για επτά χρόνια (1998-2005) κατά τα οποία είχε μέσο όρο 23,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ ανά παιχνίδι.

The moment when you have the first jersey retired in Raptors history #15Forever 💜 pic.twitter.com/1E0IC6hDqt

— Toronto Raptors (@Raptors) November 3, 2024