Μπέρμαν αντί Μάγκνουσεν στη Haas για το Grand Prix του Σάο Πάουλο (pic)

Ο Βρετανός Όλιβερ Μπέρμαν, ο οποίος θα «τρέχει» με τη Haas το 2025 στη Formula 1, θα αντικαταστήσει τον Κέβιν Μάγκνουσεν στην ομάδα για την πρώτη ημέρα του αγωνιστικού τριημέρου του grand prix του Σάο Πάουλο, καθώς ο Δανός ανέφερε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Δεδομένου ότι το τριήμερο του grand prix στη Βραζιλία περιλαμβάνει και αγώνα σπριντ, οι ομάδες έχουν σήμερα στην διάθεσή τους μια περίοδο ελεύθερων δοκιμαστικών, η οποία έχει διάρκεια 60 λεπτών, ενώ πιο αργά αρχίζει το… ανταγωνιστικό μέρος του τριημέρου με τα δοκιμαστικά για τον αυριανό αγώνα σπριντ.

Όμως, ο Μάγκνουσεν θα απουσιάσει και από τις δύο αυτές περιόδους, καθώς δήλωσε ότι αισθάνεται αδιαθεσία, με τους ανθρώπους της Haas να καλούν τον Μπέρμαν, ο οποίος είναι αναπληρωματικός οδηγός, να οδηγήσει στη θέση του, πριν σχηματίσουν άποψη για την ικανότητα του Δανού να αγωνιστεί στο υπόλοιπο τριήμερο.

MoneyGram Haas F1 Team driver Kevin Magnussen will not participate in Friday’s track running at the São Paulo Grand Prix after suffering with sickness.

Official reserve driver Oliver Bearman will take over driving duties. The team wishes Kevin a quick recovery and will provide a… pic.twitter.com/2ukuJXNmGe

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 1, 2024