Αναβαθμίζονται οι υποδομές στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ευρωπού, στο Κιλκίς

inTickets

MadWalk 2024 by Three Cents: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση

Με το εντυπωσιακό Kick-Off Party, άνοιξε η αυλαία του φετινού MadWalk 2024 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do.