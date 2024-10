Πολλοί τραυματίες υπάρχουν κοντά στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ μετά που φορτηγό έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου. Εξετάζεται αν πρόκειται για επίθεση ή ατύχημα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, πληρώματα της υπηρεσίας Magen David Adom περιθάλπουν δεκάδες τραυματίες στη Διασταύρωση Γκλιλότ. Τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν, ενώ οι έξι από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η ισραηλινή Αστυνομία λέει ότι δεκάδες μέλη της έσπευσαν στο σημείο, αντιμετωπίζει το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση», ενώ ο οδηγός του φορτηγού πυροβολήθηκε και «εξουδετερώθηκε», σύμφωνα με τους Times of Israel.

Η περιοχή Γκλιλότ βρίσκεται κοντά στη Χερζλίγια και είναι η έδρα των κεντρικών γραφείων της Μοσάντ, όπως και τμημάτων πληροφοριών του ισραηλινού στρατού, ανάμεσά τους της διαβόητης Unit 8200.

A truck ran over a large crowd near a bus stop in Glilot, north of Tel Aviv, resulting in 40 casualties, with 15 of them in serious condition.

Many people trapped under the truck.

