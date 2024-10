Πάνω από 150 Παλαιστίνιοι έχουν αναφερθεί ως νεκροί και τραυματίες σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στην περιοχή της οδού Αλ Χαουάτζα στη Τζαμπαλίγια, στο τετράγωνο 7 στην καρδιά του προσφυγικού καταυλισμού. Οι ισραηλινές δυνάμεις ανατίναξαν 11 πολυκατοικίες που διέμεναν πολλές οικογένειες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ (με άλλες πηγές από το πεδίο να κάνουν λόγο για 13).

Οι πολίτες κάνουν επείγουσα έκκληση για βοήθεια, καθώς ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός έχει εμποδίσει τις ομάδες πρώτων βοηθειών και πολιτικής προστασίας να φτάσουν στους τραυματίες στη βόρεια Γάζα με την Πολιτική Άμυνα να έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα.

Η Πολιτική Άμυνα της Γάζας κάνει λόγο για μια «Μια φρικτή σφαγή» που «συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της οδού Αλ Χαουάτζα, στην Τζαμπαλίγια, με αναφορές για περισσότερους από 150 μάρτυρες, τραυματίες και δεν υπάρχει κανείς να επέμβει για να τους σώσει.

«Οι κατοχικές δυνάμεις βομβάρδισαν μια κατοικημένη περιοχή και οι πολίτες στέλνουν κλήσεις κινδύνου, παρακαλώντας για βοήθεια στη μεταφορά των τραυματιών. Μέχρι στιγμής, οι πολίτες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη μεταφορά των μαρτύρων και των τραυματιών λόγω της διακοπής της Πολιτικής Άμυνας και των ιατρικών υπηρεσιών από την ισραηλινή κατοχή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας» σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Γάζας.

Hundreds of civilians were kidnapped from Jabalia Gaza yesterday, I am sad for them because their fate is murder, torture and theft of their organs pic.twitter.com/9IXto35z2r

Οι πληροφορίες της Πολιτικής Άμυνας είναι ακριβής, δηλώνοντας πως τα σπίτια που βομβαρδίστηκαν ανήκουν σε οικογένειες: Al-Najjar, Abu Al-Ouf, Salman, Hejazi, Abu Al-Qumsan, Aql, Abu Rashid, Abu Al-Turabish, Zaqul και Shaalan (10 οικογενειών).

Πηγές στο πεδίο κάνουν λόγο για βομβαρδισμό με την μέθοδο του carpet bombing, δηλαδή βομβαρδισμό περιοχής, χωρίς συγκεκριμένο αντικειμενικό στόχο. Κάτι που θεωρείται έγκλημα πολέμου κατά αμάχων εφόσον επιβεβαιωθεί. Ο δημοσιογράφος Ανάς Αλ Σαρίφ δήλωσε «Καμία πολιτική άμυνα, κανένας δημοσιογράφος, καμία κάλυψη, μόνο θάνατος και καταστροφή.

Οι μάρτυρες έγιναν κομμάτια και οι τραυματίες πεθαίνουν χωρίς ασθενοφόρο ή νοσοκομείο. Κανείς δεν τους ακούει ή τους βλέπει εκτός από τον Θεό!».

O Αλ Σαρίφ είναι ένας από τους 6 δημοσιογράφους του Al Jazeera που στοχοποίησε το Ισραήλ ως μέλος της Χαμάς ή της Ισλαμικής Τζιχάντ. To Ισραήλ προβαίνει σε συλλήψεις όλων των αντρών που εκκενώνουν τις περιοχές, χωρίζοντας οικογένειες. Σε άλλες περιπτώσεις έδιωξαν πολίτες από τα σπίτια τους και στην συνέχεια τους βομβάρδισαν. Ενώ άλλοι επιβάλλονται σε πορείες θανάτου.

🇮🇱 #JabaliaGenocide 🇵🇸

⚡ Another #Nakba is happening right now in #Jabalia refugee camp, northern #Gaza

⚡ The occupational army of #Israel forced the people displaced multiple times to leave their shanty shelter again after 17 days of seige

With a choice to starve to death or… pic.twitter.com/Rl7EATqGDm

— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 21, 2024