Η «εισβολή» της Σαουδικής Αραβίας στο τένις: Τα μυθικά ποσά, η υπερπαραγωγή και το… πέμπτο Grand Slam (vids)

Μετά το ποδόσφαιρο, η Σαουδική Αραβία «εισβάλλει» και στο τένις, έχοντας ως στόχο την προσέλκυση των κορυφαίων ονομάτων του αθλήματος και τη δημιουργία ενός πέμπτου Grand Slam.

Βήμα, βήμα, μέσω μικρότερων διοργανώσεων, αλλά και τουρνουά επίδειξης. Όπως αυτό που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες (16/10 έως 19/10) στο Ριάντ. Στο «Six Kings Slam», όπως το έχουν ονομάσει οι διοργανωτές, θα λάβουν μέρος οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Ράφαελ Ναδάλ, Γιάνικ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ, Ντανίλ Μεντβέντεφ και Χόλγκερ Ρούνε.

Ένα τουρνουά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα είναι ένα από τα τελευταία στα οποία θα αγωνιστεί ο σπουδαίος Ράφαελ Ναδάλ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ισπανός έχει ανακοινώσει ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά τους τελικούς του Davis Cup.

