Η προσπάθεια του Νόβακ Τζόκοβιτς να προσθέσει στην τροπαιοθήκη του τον 100ό τίτλο στο απλό διαψεύστηκε, αφού ηττήθηκε με 7-6(4), 6-3 από τον νούμερο ένα στον κόσμο Γιανίκ Σίνερ στον τελικό του Masters της Σαγκάης, την Κυριακή.

Ο Σέρβος ήλπιζε να γίνει μόλις ο τρίτος τενίστας στην Ιστορία που κέρδισε 100 τίτλους καριέρας στο απλό Ανδρών, μετά τον Τζίμι Κόνορς (109) και τον Ρότζερ Φέντερερ (103).

Ο πρωταθλητής στο U.S. Open και το Australian Open, Σίνερ, ο οποίος ισοφάρισε το ρεκόρ του με αντίπαλο τον Τζόκοβιτς σε 4-4, κέρδισε επτά τίτλους ATP φέτος κι εξασφάλισε το νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη έως το τέλος της χρονιάς, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

