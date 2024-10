Μητσοτάκης για 7η Οκτωβρίου: «Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή για άμεση απελευθέρωση ομήρων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα του για τον ένα χρόνο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Στην ανάρτηση του στο X (πρώην Twitter), ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ο λαός του Ισραήλ έχει το δικαιώμα να ζει με ασφάλεια» επαναλαμβάνοντας το αίτημα για «άμεση απελευθέρωση των ομήρων».

Ακόμη, με αφορμή, δε, την ενταση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι «η περιοχή πρέπει να έχει μια ευκαιρία ειρήνης και ασφάλειας για όλους, αρχής γενομένης με μια κατάπαυση του πυρός».

One year after the horrific terrorist attacks of October 7th, we do not forget. The people of Israel have the right to live with security. We also repeat our call for the immediate release of all hostages.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 7, 2024