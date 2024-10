Πρίντεζης, Παπαλουκάς και μεγάλες ατάκες από Αταμάν και Ομπράντοβιτς – Το επικό βίντεο της Euroleague (vid)

Σε ρυθμούς… Euroleague κινείται το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού την Πέμπτη (3/10) η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κάνει τζάμπολ.

Μάλιστα δεν πρόκειται για ακόμη μία σεζόν, μιας και η λίγκα κλείνει 25 χρόνια ζωής δημιουργώντας ένα εκπληκτικό βίντεο για να γιορτάσει την έναρξη της χρονιάς.

Πρωταγωνιστές φυσικά οι παίκτες, όπως ο Μάικ Τζέιμς, ο Βενσάν Πουαριέ, ο Μίλος Τεόντοσιτς και άλλοι πολλοί. Φυσικά δεν λείπουν οι προπονητές που… εκπροσωπούνται από τον Εργκίν Αταμάν, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Πάμπλο Λάσο.

Τέλος, εμφανίζονται και παλιές δόξες της διοργάνωσης, όπως ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι, συν βέβαια τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

25 years of passion, devotion and unforgettable memories🧡

We’re only 25 and the party just started… #EuroLeague25 I #ONLY25 pic.twitter.com/lZXrXSbZ7F

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2024