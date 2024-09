Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στο Καλλιμάρμαρο με την Παρτίζαν – Πού θα δείτε το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διεξαχθεί σήμερα (21/9) καθώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν σε φιλική αναμέτρηση στο Καλλιμάρμαρο.

Τα εισιτήρια του τουρνουά έγιναν… ανάρπαστα και το Καλλιμάρμαρο θα είναι γεμάτο από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για το «Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος». Από εκεί και πέρα, σημειώνεται πως η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του τουρνουά και έτσι θα μεταδώσει ζωντανά τα παιχνίδια.

Όσον αφορά το φιλικό, πρόκειται για ένα πολύ δυνατό ματς κόντρα στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το σπουδαίο event στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, με τον οποίο συνεργάστηκε για πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό και έζησαν μαζί πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη μέρα του τουρνουά ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 81-73 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Αναντολού Εφές επικράτησε της Παρτίζαν με σκορ 81-80. Νωρίτερα από το ματς των «πρασίνων», η Εφές θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι στο Καλλιμάρμαρο (19:00).

Σχετικά με τις απουσίες, εκείνοι που δεν υπολογίζονται για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» από πλευράς της Παρτίζαν είναι οι Βάνια Μαρίνκοβιτς, Αλέκσα Ντιμιτρίεβιτς, Μιτάρ Μποσνιάκοβιτς, Αϊζέια Μάικ και Άριαν Λάκιτς.

Από πλευράς των «πρασίνων», δεν θα αγωνιστούν πιθανότατα οι Ματίας Λεσόρ (διάστρεμμα πρώτου βαθμού στη δεξιά ποδοκνημικη), Λορέντζο Μπράουν (έχει μια φλεγμονή δεξιού άκρου ποδός) και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (θλάση), που έχασαν και το φιλικό με τη Μακάμπι.

We will witness history in Athens tomorrow as the 6th Pavlos Giannakopoulos tournament take place at the iconic Panathenaic Stadium 🏟️

4 EuroLeague teams @Paobcgr @AnadoluEfesSK @PartizanBC @MaccabiTLVBC will participate in this unique organization 🏀 pic.twitter.com/m98wSC94JS

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 20, 2024