Τρεις Πορτογάλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν παγιδεύτηκαν μέσα στις φλόγες καθώς επιχειρούσαν με το πυροσβεστικό όχημά τους για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, ανεβάζοντας σε επτά τον αριθμό των νεκρών από τις πυρκαγιές που μαίνονται για ημέρες στην Πορτογαλία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο τριών πυροσβεστών», δύο γυναικών και ενός άνδρα, που παγιδεύτηκαν στις φλόγες ενώ έδιναν μάχη με τις φλόγες κοντά στο Νέλας, στην περιοχή Βιζέου (βόρεια), δήλωσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, Αντρέ Φερνάντες σε συνέντευξη Τύπου.

Προηγούμενος απολογισμός που μετέδωσε νωρίτερα το δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων Lusa, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς από τις πυρκαγιές που μαίνονται στην κεντρική και βόρεια Πορτογαλία και περισσότερους από 40 τραυματίες.

Τουλάχιστον 1.000 πυροσβέστες εργάστηκαν καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να ελέγξουν μια συστάδα τεσσάρων πυρκαγιών στη βορειοδυτική πόλη Αβέιρο.

Πλάνα του Reuters δείχνουν κατοίκους να ρίχνουν νερό με κουβάδες στις φλόγες κοντά στην πόλη Νέλας, περίπου 50 χλμ. ανατολικά του Αβέιρο.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 48 ενεργές πυρκαγιάς στην ηπειρωτική Πορτογαλία για την κατάσβεση των οποίων έχουν κινητοποιηθεί 5.000 πυροσβέστες.

Μόνο στο Αβέιρο, οι φλόγες έχουν κάψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα δάσους και θαμνώδους βλάστησης τις τελευταίες δύο ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι, περίπου την ίδια έκταση που αναλώθηκε από τις πυρκαγιές μέχρι το τέλος Αυγούστου σε όλη τη χώρα.

Ο διοικητής της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών και πολιτικής προστασίας Αντρέ Φερνάντες δήλωσε αργά χθες πως οι φλόγες στο Αβέιρο μπορεί να τυλίξουν άλλα 200.000 στρέμματα.

Οι αρχές έχουν κλείσει αρκετούς αυτοκινητόδρομους περιλαμβανομένου ενός τμήματος του κύριου αυτοκινητόδρομου που ενώνει τη Λισαβόνα με το Πόρτο, και ανέστειλε τις σιδηροδρομικές συνδέσεις σε δύο σιδηροδρομικές γραμμές στη βόρεια Πορτογαλία.

Η Πορτογαλία και η γειτονική Ισπανία έχουν καταγράψει λιγότερο αριθμό πυρκαγιών απ΄ό,τι συνήθως έπειτα από μια βροχερή αρχή έτους, όμως αμφότερες παραμένουν ευάλωτες στις όλο και περισσότερο ζεστές και ξηρές συνθήκες, την ευθύνη για τις οποίες οι αρχές επιρρίπτουν στην παγκόσμια υπερθέρμανση.

Οι θερμοκρασίες έφθασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου οπότε ξέσπασαν οι πυρκαγιές τις οποίες ευνόησαν οι ισχυροί άνεμοι. Η μετεωρολογική υπηρεσία IPMA προβλέπει πως θα παραμείνουν άνω των 30 βαθμών Κελσίου τις επόμενες δύο ημέρες, εν μέσω εξαιρετικά χαμηλής υγρασίας.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει «υψηλός, πολύ υψηλός ή μέγιστος» στις βόρειες και κεντρικές περιοχές, ανέφερε.

Several fires broke out in the Aveiro region in Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/C1EEGhS1yl

— Awais 🐺 (@awais4226) September 17, 2024